荒谷翔大、メジャー1stフルアルバム『TASOGARE SOUL』配信リリース決定。リード曲「黄昏ソウル」先行配信も
荒谷翔大が、メジャー1stフルアルバム『TASOGARE SOUL』を4月17日にリリースすることを発表した。
本作は、大多数を書き下ろし新曲で構成した全14曲を収録。陽だまりのような温もりを感じるメロウなトラックから、荒谷の歌声と楽器が重なり合う、グルーヴィなロックナンバー、そして心をそっと抱きしめてくれる1日の終わりに聴きたくなるような楽曲まで、1日を通して温度や時間を感じながら聴きたくなる楽曲群で構成されているとのことだ。
そして、アルバム先行曲としてタイトルトラック「黄昏ソウル」を3月13日に先行配信することも発表された。本人のルーツとして影響を受けてきたさまざまな音楽ジャンルの境界が溶け合い、“荒谷翔大の音楽”としてひとつになる、という意味が込められているという。なお、MIXは斉藤雄哉が担当している。
アルバムジャケットも同時公開。今作のジャケットも野元喬文が担当して夕焼け（＝黄昏）が道を作る独創的で神秘的なデザインになっている。
なお荒谷は、6月より東京・大阪・福岡にてグランドピアノツアーを開催する。
◾️メジャー1stフルアルバム『TASOGARE SOUL』
2026年4月17日（金）リリース
配信：https://lnk.to/as_ts
▼先行配信「黄昏ソウル」
https://lnk.to/as_ts
▼収録曲
黄昏ソウル
東京
Amber
ピーナッツバター
Osmanthus
i miss you - Twilight
真夏のラストナンバー
Lovely Baby
disco - Tasogaression
Supernova
煌めきワンダー
夕凪小焼
i’m in love - Angel
心
◾️グランドピアノツアー＜荒谷翔大 Duo Grand Piano One Man Live＞
2026年
6月6日（土）東京 BLUE NOTE PLACE 開場18:00 / 開演19:00
Info：03-5789-8818 (BLUE NOTE PLACE)
6月12日（金）大阪 島之内教会 開場18:00 / 開演18:30
Info : 06-6341-3525 (YUMEBANCHI)
6月13日（土）福岡 Gate’s7 開場18:00 / 開演18:30
Info；092-712-4221 ( BEA)
URL：https://aratanishota.com/news/news-1580/
◾️「東京」
2026年2月13日（金）リリース
配信：https://lnk.to/as_tokyo
◾️ライブ情報
2026年
3月17日（火）、20日（金）東京・新宿シアタートップス＜【舞台】「こころ」季節と朗読 byライブナタリー＞
3月21日（土）愛知＜IMAIKE GO NOW 2026＞
3月31日（火）愛媛・木と樹＜荒谷翔大 弾き語りワンマンライブ＞【solo set】
4月11日（土）神奈川・BLUE Enoshima＜“With the New Era”『No.8』Vol.5＞【solo set】
4月18日（土）大阪・KANPAI PARADE【solo set】
4月26日（日）富山 恋人たちのPARK FES【solo set】
5月23日（土）岡山 hoshioto’26【solo set】
