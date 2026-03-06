6日午後、JR博多駅近くの15階建てホテルで火事があり、2人が病院に搬送されました。



■東まどか記者

「火事の一報があった現場です。焦げくさいような臭いがします。今、大勢の従業員たちがホテルの中から外へ避難してきています。」



警察と消防によりますと、6日午後4時前、福岡市博多区の「ANAクラウンプラザホテル福岡」の関係者から、「中2階の中華レストランのちゅう房から火が出た。煙が充満している」と119番通報がありました。





消防車15台が消火にあたり、通報からおよそ1時間後に鎮火しましたが、40代の男性と10代の女性が病院に搬送されました。搬送された2人は「煙を吸って気分が悪い」などと話していて、搬送時は意識があったということです。この火事で、ホテルの利用客と従業員などおよそ200人が近くの公園に一時避難しました。■避難した人「部屋にいたのですが、焦げくさい臭いがしてきて何かなと思って見ていたら、避難してくださいと放送がかかりました。」「明日、友人の結婚式で来たのですが、煙が上がってきて逃げてくださいと。」ちゅう房のダクト付近が火元とみられていて、警察と消防が火事の原因を調べています。