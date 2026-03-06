スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が、新商品「シュークリーム フラペチーノ」と「シュークリーム ラテ」の2種類を3月13日から期間限定で販売します。両商品は、韓国のスターバックスで毎年春のシーズンに販売されているビバレッジから着想を得たメニューで、日本初登場になります。

【画像】まるで「シュークリーム」なドリンクだと！？ 新商品を見る！

「シュークリーム フラペチーノ」は、カスタードのような味わいとシュー生地をほうふつとさせる香ばしいクランチ食感が楽しめるドリンクです。バニラ風味のミルクキャラメルソースとミルクがベースで、バニラビーンズを使用したカスタードフレーバーホイップとシュー生地風クランチを重ねて、シュークリームのような一杯に仕上がっています。

「シュークリーム ラテ」は、エスプレッソとミルクにバニラ風味のミルクキャラメルソースを合わせた、シュークリームのような甘く香ばしい味わいが特徴。カスタードを連想させる優しい甘さと、エスプレッソのほろ苦さ、シュー生地風クランチの香ばしさが魅力になっています。

価格は、両商品ともにTallサイズのみの販売で、「シュークリーム フラペチーノ」のテイクアウトが687円（以下、税込み）、イートインが700円、「シュークリーム ラテ」のテイクアウトが609円、イートインが620円です。

一部店舗を除く全国のスターバックスで販売されます。

同社は、両商品について、「スターバックスの今春のテーマは、『春は、シューっと、夢ふくらむ。』。期待と夢に胸が膨らむ春、まるでシュークリームのようなコク深い甘さが思わず笑顔を誘う、心弾むひとときをお届けします」とアピールしています。