◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ー台湾（2026年3月6日 東京D）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う侍ジャパンは初戦で台湾と対戦。先発の山本由伸投手（27＝ドジャース）は初回を無失点で終えた。

昨年3月18日、ドジャースの開幕投手を務めて以来の東京ドームのマウンド。4日の公式会見では「いよいよだなっていう気持ち。いい立ち上がりをしてWBCを勢い良くいけるように。いいスタートになったら」と意気込みを語っていた。

オリックス時代に3年連続最優秀バッテリー賞に輝いた若月とのバッテリー。初回は鄭宗哲を投ゴロ、フェアチャイルドをスプリットで空振り三振、林安可を158キロの直球で三ゴロに仕留めて10球で終え、幸先よく「0」を並べた。

オリックスのエースとして侍ジャパンに名を連ねた前回大会から3年。メジャー2年目の昨季は先発ローテを外すことなく30試合に登板し12勝8敗、防御率2.49の成績を残した。ワールドシリーズでは3勝を挙げてMVPに選出。大谷に「世界でNo.1」と言わせるほどレベルを上げた。

大会へ向けて2月28日に帰国し、調整登板なしに“ぶっつけ本番”で臨んだ初戦。まずは初回を無失点で切り抜け、チームを勢いづけた。