◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本―台湾（2026年3月6日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」は台湾と対戦した。大会初戦にドジャースの大谷翔平投手（31＝ドジャース）は「1番・DH」で先発出場。初回に台湾先発の鄭浩均（テイ・コウキン）の初球、148キロ直球を叩き超高速二塁打を放った。

プレーボールいきなりだった。大谷が初球を振り抜くと打球はあっという間に右翼線を抜けた。大谷も快足を飛ばしあっという間に二塁に到達。お茶たてポーズ初披露にベンチも沸きに沸いた。侍みんなでお茶たてポーズ。発案者の北山の笑顔がはじけた。

打球速度は117.1マイル（約188.4キロ）。開幕戦プレーボール二塁打にネット上やファンも大盛り上がり。「お茶たて谷さんキターーーー」「本番でさすが！役者が違います」「侍ベンチお茶たてまくり笑」「ベンチが最高に盛り上がっている！笑顔」「北山選手よかったね！」など大きな反響が寄せられている。

世界一を奪還した23年は大谷が米国のトラウト（エンゼルス）を空振り三振に仕留めて優勝を決めた。あれから3年。連覇への道のりは、大谷の“爆速二塁打”で幕を開けた。