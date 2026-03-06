『ポケモン』あんな人やこんな人も集まる！フリードは怪しい人物に尾行 第131話あらすじ＆場面カット解禁
人気アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第131話「来たる！集まる！仲間たち」あらすじ＆先行場面カットが公開された。
【画像】怪しい人物現る！びっくり顔のリコちゃん 公開された場面カット
13日放送の第131話は、ライジングボルテッカーズと合流するためハッコウシティにやってきたフリード。しかし、なにやら怪しい人物に尾行されて…。
一方その頃、ラクアへ向かう準備を進めるリコたちの元には、ネモ・ボタン・アンなど18テラスタイプのトレーナーが続々集合。さらには、あんな人やこんな人までやってきて…！？
同作は、ラクアでの決戦から1年後を舞台に、セキエイ学園に通うリコと冒険を続けるロイ…成長した2人が再び出会い、キャプテンピカチュウとともに新たな冒険に出るストーリー。ドットや新たな仲間・ウルトとともに、大事な何かを「取り戻す」物語が展開される。
■第131話あらすじ
ライジングボルテッカーズと合流するためハッコウシティにやってきたフリード。しかし、なにやら怪しい人物に尾行されて…。一方その頃、ラクアへ向かう準備を進めるリコたちの元には、ネモ・ボタン・アンなど18テラスタイプのトレーナーが続々集合。さらには、あんな人やこんな人までやってきて…！？
【画像】怪しい人物現る！びっくり顔のリコちゃん 公開された場面カット
13日放送の第131話は、ライジングボルテッカーズと合流するためハッコウシティにやってきたフリード。しかし、なにやら怪しい人物に尾行されて…。
一方その頃、ラクアへ向かう準備を進めるリコたちの元には、ネモ・ボタン・アンなど18テラスタイプのトレーナーが続々集合。さらには、あんな人やこんな人までやってきて…！？
■第131話あらすじ
ライジングボルテッカーズと合流するためハッコウシティにやってきたフリード。しかし、なにやら怪しい人物に尾行されて…。一方その頃、ラクアへ向かう準備を進めるリコたちの元には、ネモ・ボタン・アンなど18テラスタイプのトレーナーが続々集合。さらには、あんな人やこんな人までやってきて…！？