アニメ『ポケットモンスター』場面カット（C）Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku（C）Pokemon

写真拡大

　人気アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ　テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第131話「来たる！集まる！仲間たち」あらすじ＆先行場面カットが公開された。

【画像】怪しい人物現る！びっくり顔のリコちゃん　公開された場面カット

　13日放送の第131話は、ライジングボルテッカーズと合流するためハッコウシティにやってきたフリード。しかし、なにやら怪しい人物に尾行されて…。

　一方その頃、ラクアへ向かう準備を進めるリコたちの元には、ネモ・ボタン・アンなど18テラスタイプのトレーナーが続々集合。さらには、あんな人やこんな人までやってきて…！？

　同作は、ラクアでの決戦から1年後を舞台に、セキエイ学園に通うリコと冒険を続けるロイ…成長した2人が再び出会い、キャプテンピカチュウとともに新たな冒険に出るストーリー。ドットや新たな仲間・ウルトとともに、大事な何かを「取り戻す」物語が展開される。

■第131話あらすじ
　ライジングボルテッカーズと合流するためハッコウシティにやってきたフリード。しかし、なにやら怪しい人物に尾行されて…。一方その頃、ラクアへ向かう準備を進めるリコたちの元には、ネモ・ボタン・アンなど18テラスタイプのトレーナーが続々集合。さらには、あんな人やこんな人までやってきて…！？