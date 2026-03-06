タレントの堀ちえみが6日に自身のアメブロを更新。焼肉を楽しんだ翌朝のメニューを公開し、長年感じているという“不思議な感覚”についてつづった。

この日、堀は「朝食です！」と切り出し、「今朝はネギトロ丼」とメニューを報告。野菜たっぷりの味噌汁とネギトロ丼が並んだ写真を公開した。「前日に焼肉を食べた次の日の、ネギトロ丼って… どうしてなんでしょう。とっても美味しく感じます」と、感想を明かした。

この現象については長年疑問に思っているようで、「この何年も不思議に思ったまま、まだ自分の中でも正解というか、答えは見つかっておりません」とユーモアたっぷりに吐露。付け合わせの味噌汁についても、「大根・蓮根・人参・長ネギ・椎茸・白菜と野菜沢山」と具沢山であることを報告し、「とにかく嬉しい朝食でした」と満足げにつづった。

食卓を囲んだ家族の様子については、息子である「楓季も嬉しそう」だったことを明かし、「主人も楓季も、お仕事頑張ってね」と仕事へ向かう二人へエールを送った。最後には「ごちそうさまでした。いつもありがとう」と感謝の言葉でブログを締めくくった。