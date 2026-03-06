お笑いコンビ・令和ロマンのくるまが６日、都内で行われた、ＳＵＮＴＯＲＹ ＷＨＩＳＫＹ「碧Ａｏ」の商品説明会に、サカナクション・山口一郎らと出席。一部でタレント・ＭＥＧＵＭＩとの交際を報じられてから、初の公の場となった。

トークセッションではくるまが山口へ、ブレンデッドウイスキーである同商品にちなんだ質問をする場面があった。くるまは「ブレンデッド」を強調しながら「さまざまなウイスキーをブレンデッドされているわけですけど、山口さんもいろんな音楽であったりいろんなものをブレンデッドしているというわけで…、音楽作るのもブレンドすることを意識しているのか」とむりくり音楽と関連させて質問を投げた。

窮屈に感じたくるまは「ごめんなさい、大企業に言わされてて。今大企業に屈してしゃべってます。心の言葉じゃなくて大企業が言ってきたんで、逆らえなくて…」と台本の存在をにおわせ、裏話を明かしながら謝罪。

これに山口が「じゃあ普通の質問して」と、フリートークを投げかけると、くるまは「じゃあどうなんですか今年の中日は」と商品と関連性のない質問を即投げかけ、中日ファンである山口は商品のパッケージが青色であることから「ドラゴンズブルーの“青”」とノリノリで回答。すかさずくるまも「そうですそうです、僕はベイスターズファンなんで、ブレンデッドブルーということで」と反応しつつ「どうですか大企業の皆さん？大丈夫じゃなさそう」と周辺を見渡して様子を確認。「難しい、例えが…」と思わず苦笑いで本音を漏らしながら爆笑トークを繰り広げていた。