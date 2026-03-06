3月8日は語呂合わせで「みつばちの日」です。鹿児島市のホテルでは6日、ミツバチの飼育を通して、豊かな自然を次の世代へとつなげるプロジェクトが始まりました。



6日午前、鹿児島市の城山ホテル鹿児島の敷地に運ばれたのはミツバチの巣箱です。



(高野養蜂場・高野裕志さん)

「きょうのハチは恥ずかしがっている」



設置された3つの巣箱にはあわせて約5万匹のミツバチが入っています。





城山ホテル鹿児島では、ミツバチを育てることで環境の保全について考えたり、採れたてのハチミツを食べて食育につなげようと2020年から「城山の森みつばちプロジェクト」に取り組んでいます。山や花など自然が多い鹿児島市街地では、ミツバチがおいしい蜜を運んでくるといいます。(高野養蜂場・高野裕志さん)「きれいでおいしいし。あっさりした甘みの蜜、鹿児島市街地で採れるのは。色もきれい」6日はプロジェクトに参加している鹿児島純心女子短期大学の学生の姿もありました。2027年、短大の閉学が決まっているため、参加するのは今回が最後です。(学生)「（去年）糖の濃度が高いハチミツを採ることができて今年、引き継ぐが1年生もおいしいハチミツを採ってくれたら」(城山ホテル鹿児島 企画広報部 サスティナビリティ部・牧香里さん)「ミツバチが運んでくる蜜も毎年違ったものを運んでくるので甘さが年々変わるが昨年は特にさわやかな味のハチミツができたので今年はまた違ったハチミツができるのかなと思うと楽しみの一つ」今回も、小学生が参加して6月にハチミツを採る体験会やスイーツ作りなど行うほか、ハチミツの販売も行う予定です。