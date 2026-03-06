新発田市で、過去最大規模の宿泊割引キャンペーンが始まりました。県も予算に盛り込むなど、宿泊業界への支援が広がっています。



■新発田市 二階堂馨市長

「過去最大級のキャンペーンが始動をいたします。物価高騰のあおりを受ける宿泊事業への支援として、破格の合計7000円がお得となるチャンスであります。」



3月1日から受付を開始した新発田市の『今・得キャンペーン』。

月岡温泉や新発田市内の宿泊施設で、えちご姫や新発田牛を使った1泊2食の対象プランが1人あたり5000円の割引に。朝食・素泊まりプランでも2000円の割引が受けられます。



4～5月の日曜日から木曜日の宿泊が対象です。さらに、利用者には新発田市の和菓子2000円分のお土産がもらえるデジタルクーポンが配られます。



■新発田市 二階堂馨市長

「何としても月岡の皆さんや市民の皆さんと今回の物価高騰を乗り切ろうという姿勢を示すことがまず第一だということで、今回 相当頑張らせていただいた。」





一方、県も宿泊事業者に対する支援を打ち出します。GoToトラベル事業です。

思い出すのが、6年前－



■月岡温泉 旅館スタッフ

「おかげさまで落ち込んでいた予約も回復して。(Q.GoToを使う人はどれくらい？)全員使っているのではないか。」



新型コロナ禍で実施され、一時全旅館が休業した月岡温泉にもにぎわいを呼び戻した『観光支援策』です。



今回、県が計画するのは県民を対象とした県内宿泊料金の20%補助。上限は3000円で開始時期や期間は決まっていません。月岡温泉の宿泊事業者からは、再び期待の声があがります。



■ホテル泉慶 飯田武志社長

「旅館に客が増えれば仕入れ業者などもそうだし、通常4月5月は月岡温泉の閑散期。GWを除いてひまなときに(市の)キャンペーンをやってもらえるのはすごくありがたい。」





県内外から観光客が訪れる『ホテル華鳳』。104室をようし、上質な非日常を提供するがゆえに電気やガス料金の高騰が収益を圧迫。ロシアによるウクライナ侵攻以降、固定費の支出は1.3倍に増えているといいます。



■ホテル泉慶 飯田武志社長

「食材原価もパーセンテージでいうと3～4%は上がっている。水道・光熱費などのライフラインは、安いときと比べると2倍近くなっている。」



客がいない時間は館内の照明を落とすなど節電や節水を徹底。多少の価格転嫁も余儀なくされました。ただ、同時に2025年はサウナ付きの部屋を新設するなど、館内の付加価値を高めながら客の満足度をあげる取り組みも進めています。



■ホテル泉慶 飯田武志社長

「新型コロナ禍のように爆発的に客が増えることは想定していない。キャンペーンの一過性の客で終わらせずに、そのあとも続ける関係構築が旅館が求められていること。」