数々の人気漫画を手掛けた2人の漫画家の原画展が、鹿児島市で始まりました。全国で初めての開催。普段は見ることができない迫力のある原画が展示されています。



鹿児島市で始まったのは、漫画家・藤田和日郎さんと内富拓地さんの原画展、「情熱の漫画展」です。



藤田さんは、様々な賞を受賞した「うしおととら」や、週間少年誌に9年にわたり連載された「からくりサーカス」などを手掛けた人気漫画家。





内富さんは、藤田さんのもとでアシスタントを10年以上勤め、現在は、島津家を主人公にした「薩摩転生」という漫画を連載しています。戦国島津家が古代ローマにタイムスリップするというSF漫画です。原画には、印刷するとわからない修正液の跡や、何度も描き直した跡などもあり、緻密で丁寧に描くふたりの情熱を感じることができます。（訪れた人）「原画ならではの、こんなに細かく描いていたんだということがすごくわかって、めっちゃ感動した」また、原画を見ながら楽しむことができる謎解きゲームも用意されていて、作品の世界観により入り込むことができます。（訪れた人）「１粒で2度おいしいみたいな。ゲーム感覚で原画の迫力、感動を味わいつつゲーム感覚で楽しめる。体験出来てすごく楽しかった」「情熱の漫画展」は、Li-Ka1920で、3月30日までの毎週金曜日から月曜日に開かれています。