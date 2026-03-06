県の教育委員会が、来年度の道徳の授業などで使われる郷土教材を12年ぶりに新しくつくりました。去年、完成した小学校低学年用に続いて、今年は中学年用と高学年用が完成し、6日にお披露目されました。



完成したのは、小学校、中学年・高学年向けの郷土教材「かごしまの心～今日、どの先人？～」です。県ゆかりの偉人や著名人の生き方や考え方を知ってもらい、子どもたちの豊かな心を育むための教材です。





中学年用には「日本警察の父」と呼ばれる川路 利良や、その生涯が映画化された日置市出身の元プロ野球選手、横田 慎太郎さんなどが登場しています。（県教育庁義務教育課・疋田哲朗課長）「横田さんの夢や希望を持つということや、夢を叶えたこと、諦めない心などをぜひ学んでいただければ」また、高学年用には日本を代表する彫刻家で、「若き薩摩の群像」を手掛けた中村 晋也さんなどが登場します。現在99歳の中村さんご本人に話を聞いたそうです。（県教育庁義務教育課・疋田哲朗課長）「自分の生き方に近いなとか、こういう人目指したいなという人が1人でもいれば、そういった人を参考にまた自分の生き方を見つめていただくような教材になればいいなと考えている」教材は、来週中に県内の小学校に配られ、2026年度から道徳の授業などで活用されます。