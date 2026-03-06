明治安田J2・J3百年構想リーグで、アルビレックス新潟は7日(土)にホーム開幕戦に臨みます。船越監督は「サポーターを幸せにしたい」と意気込んでいます。



開幕から続いたアウェー4連戦は、3勝1敗。キャンプ地・宮崎県を拠点に戦い抜きました。約2カ月に及んだ長期キャンプを終え、3日(火)からアルビレッジでのトレーニングを始めました。



■MF 藤原奏哉キャプテン(30)

「キャンプが長かったので家族と会えていなかった選手もいましたし、体もそうだが 心のリフレッシュができたと思う。(チームメートを見て)表情が柔らかくなった。」



今シーズン、キャプテンに就任した藤原。7日(土)のホーム開幕戦では、2025年6月以来・約9カ月ぶりの勝利を誓います。



■MF 藤原奏哉キャプテン(30)

「ホームで勝つ姿をサポーターに見せたいし、キャプテンとしてチームを鼓舞したり勝利につながるプレーで明日に臨みたい。」





今シーズンから指揮を執る船越監督。7日(土)はホームで初めての采配となります。



■船越優蔵監督

「個人の思いは関係なくて、アルビがどういうチームなのかを披露する場。皆さんを幸せに出来るように、選手が躍動する姿をお見せすることに期待してほしい。」



ホーム開幕戦は、7日(土)午後2時キックオフ。4試合で10得点と強さを見せる高知ユナイテッドSCと対戦します。