バスケットボールB2鹿児島レブナイズの最新情報を伝える「FRIDAY REBNISE」です。現在3連勝中のレブナイズは7日から西地区首位の神戸とホームで対戦します。



B2西地区3位の鹿児島レブナイズ。プレーオフ圏内ではありますが、4位・熊本とのゲーム差は「1」と負けられない戦いが続いています。前節、東地区5位の岩手との対戦では試合時間、残り30秒を切って飴谷選手のスティールから、ボールを託された兒玉選手のスリーポイントで逆転。劇的勝利をあげました。





（鹿児島レブナイズ・兒玉貫通選手）「仲間が必死に守ってつないでくれたパスだったので、無我夢中のシュートだったが決めきることができてよかったなと思う。 外しても味方が助けてくれるという信頼もあって打つことができた」現在、3連勝中のレブナイズ。次の相手は、37勝5敗と圧倒的な強さで西地区首位を独走する神戸です。レブナイズと神戸は今シーズン、1勝1敗。飴谷選手は、3連勝の勢いに乗り勝ち切りたいと意気込みます。（鹿児島レブナイズ・飴谷由毅選手）「本当にすごく強度の高いハードな試合になる展開が絶対にあると思うが、自分たちの速いバスケットボールを展開して、自分たちの持ち味を出して勝ち切ろうと思う」（鹿児島レブナイズ・兒玉貫通選手）「本当にリーグで随一の攻撃力を持つチームなので、見ている方もすごく楽しい試合になると思うし、僕らは本当に必死に戦ってしっかり勝ち切れるように頑張っていくだけ。今まで以上にしっかり全員気合い入れて頑張りたいと思う。皆さんぜひ応援していただけるとありがたい」試合は7日と8日、西原商会アリーナで行われます。7日の試合にはKYTのアナウンサーも会場に駆けつけます。