3月8日はジェンダー平等を目指す国際女性デーです。鹿児島市の商業施設ではシンボルであるミモザの花束が配られました。



（横山あさみアナウンサー）

「幸せの花と言われるミモザを求めて多くの人が列を作っています」



3月8日は女性の地位の向上などを目指す、国連が定めた「国際女性デー」です。イタリアでは、男性が女性に敬意を込めてミモザの花を贈るミモザの日ともされています。鹿児島市では6日、県内の20をこえる企業が参加し商業施設などでミモザのミニブーケが配られました。Li-Ka19・20でも南国殖産やKYTなど4社が合同で500本のミニブーケを配布。





訪れた人たちは、春の訪れを告げる「幸せの花」を手にして穏やかな表情を浮かべていました。（受け取った人）「今、就職活動中だが、女性が働きやすい会社が多くて魅力的なところが多いので、こういう日を、みんなが意識できる日になっていいなと思う」（受け取った人）「結婚している人も、していない人も家族がいる人も、いない人も、みんな平和に暮らせる日本が良い」（南国殖産不動産事業部・蒲地真子主任）「良い日になるようにという気持ちを込めた。ライフスタイルが変わると、働く場所とかいろいろ変わることも多いと思うが、そういう悩みが一つでも減って行けばいいなと思っている」世界各国の男女格差の状況を数値化した「ジェンダーギャップ指数」は148か国中118位。多くの人の理解が求められています。