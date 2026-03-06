2026年3月7日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月7日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
友人といるときは自然体で。見栄を張ると敬遠されるかも。
11位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
人が嫌がることほど積極的に受けて。周囲に好印象を与えそう。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
進んで周囲の人の手助けを。誠意ある態度が好かれる要因に。
9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
対人運が低下。せっかくの親切も大きなお世話になりそう。
8位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
悔しい思いをさせられそう。反撃せずグッとこらえると◎。
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
考え過ぎるとミスするかも……。物事はシンプルにとらえて。
6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
せっかちになると失敗しそう。行動前によく考えること。
5位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
友人との買いものは避けて。友情と財布に破綻をきたす予感が……。
4位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
時にはよそ見も必要。根を詰め過ぎると行き詰まってしまうかも。
3位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
物事を決定するには最適の日。強い心で大英断も◎。
2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
他人のミスには寛大に。心の広さをアピールできるはず。
1位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
海外に関することにツキあり。海外通販の利用や外国語の勉強は◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)