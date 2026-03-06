長崎と韓国・釜山を結ぶ定期航空路線の利用促進につなげようと、釜山の観光資源などを紹介する説明会が長崎市で開かれました。

今月29日から増便も予定されていて、さらなる交流拡大を目指します。

（釜山観光公社 大阪広報事務所 藤原 亜唯 所長）

「釜山は海、グルメ、祭り、アトラクションなど遊んで楽しめる場所がたくさんあり、どの世代も楽しめる多彩なエンタメが揃っている」

説明会は今年1月に新たに就航した格安航空会社「エアプサン」の、長崎⇔釜山線の定期航空路線の利用促進などを目的に、県の主催で行われました。

県によりますと平均搭乗率は9割以上と好調で、今月29日からは現在の週3往復から週5往復へ増便される予定です。

説明会では、運航状況などが説明されたほか、釜山の観光名所やイベントなどが紹介されました。

（県文化観光国際部インバウンド推進課 小宮 健志 課長）

「今後 安定運航していくためには、長崎から釜山を訪問するアウトバウンドが重要。ビジネス観光だけではなく、企業の皆様の社員旅行といった形で、身近に釜山を体感してもらえたらいい」

県と釜山広域市は、2014年に友好交流協定を結んでいて、今後も観光やスポーツ交流など幅広い分野で航空路線の活用につなげたいとしています。