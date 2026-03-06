「今日の写真たち」Cocomi、愛犬との密着ショット公開！ プライベート感あふれるカジュアルな姿に反響
モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは3月5日、自身のInstagramを更新。愛犬とのプライベートショットを公開しました。
【写真】Cocomiと愛犬のプライベートショット
3、4枚目にはCocomiさんのソロショットを掲載。カフェの店内と思われる場所で撮影された写真で、ネイビーのトップスに白い帽子を合わせたカジュアルなコーディネートです。5、6枚目は愛犬の写真。5枚目ではおなかを見せてなでられる姿、6枚目ではCocomiさんが手に持つおやつをじっと見つめる様子が写っており、愛らしい表情が目を引きます。
(文:五六七 八千代)
【写真】Cocomiと愛犬のプライベートショット
「今日の写真たち」Cocomiさんは「今日の写真たち」とつづり、6枚の写真を投稿。1、2枚目には、Cocomiさんと愛犬のツーショットが収められています。Cocomiさんはカメラ目線ですが、愛犬は横を向いており、何か別のものに興味を示しているようです。
「高校の同期とお茶」たびたび愛犬との写真を公開しているCocomiさん。2月26日には「高校の同期とお茶（おやつ？）」とつづり、8枚の写真を公開しました。1、2枚目はカフェのような店内で大きな愛犬を抱き締める姿を披露。Cocomiさんは笑顔を見せており、リラックスして楽しい時間を過ごしている様子が伝わってきます。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)