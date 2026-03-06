累計1000万部突破の『薫る花は凛と咲く』ってどんな話？ 金髪・ピアス・強面の男子が、ケーキ好きピュア女子に救われる恋愛マンガがあまりに尊い【書評】
引用----
窓の向こう側にはカーテンの閉まった校舎
お互いに近くて遠い存在
だが彼らは歩み寄る
自分の意思で。
----
青春ラブストーリー『薫る花は凛と咲く』（三香見サカ/講談社）は、2025年に名実ともに大ブレイクした。7月からTVアニメが放映開始、12月時点での累計発行部数は1000万部を突破している
主人公・紬凛太郎（つむぎりんたろう）は、実家のケーキ屋の常連という和栗薫子（わぐりかおるこ）と出会う。凛太郎になぜか明らかな好意をみせる薫子。尊い関係のはじまり。だが、薫子は凛太郎が通う千鳥高校に隣接する桔梗女子の生徒であった。底辺男子校の千鳥と、お嬢様が集う桔梗女子は対照的な存在。桔梗の生徒は徹底して千鳥を蔑み、敵視していた。凛太郎と薫子が仲良くすることは許されない……。
■■彼女のまなざしの光が彼を変える。
桔梗学園女子高等学校の女生徒たちは、都立千鳥高校の生徒へ常に敵意を向けている。それが日常であり、凛太郎は友人たち以上にその空気を受け入れていた。凛太郎はもともと物静かな少年だ。誰かに怒りをぶつけることはなく、他人からどう思われるかを気にして自分のことは積極的には語らない。金髪にピアス、背が高くて強面な見た目のせいで、どうしても目立ってしまい、怖がられることも多かった。凛太郎はそうした扱いにも慣れていて、自己肯定感も高くはなかった。
そんな彼の親が営むケーキ屋に通っていたのが薫子だ。彼女は「凛太郎くんを“怖い”って思ったこと一回もなかった」と言ってのける。まっすぐで彼を否定しない女の子。凛太郎のことを悪く言う相手には、はっきりと言い返す強さも持っていた。
物語はある日、凛太郎が学校の教室でふと窓の外を見た瞬間から動き出す。桔梗のカーテンの隙間からこちらを見ていたのは、なんと薫子だった。彼女が桔梗学園の生徒だと知った凛太郎は、「もう店には来ないだろう。俺と関わりたくないはずだ」と思う。だが、その予想は裏切られる。
放課後“千鳥高校の前に”薫子が立ち、凛太郎を待っていたのだ。生徒同士で少し揉めごとはあったものの、その場は別れ、ふたりは改めて彼の家のケーキ屋で会う。薫子は、校舎越しに彼をみつけ「嬉しくなって」校門前で待ってしまったのだという。凛太郎もまた「和栗さんを見たら嬉しかった」と口にする。薫子はその言葉に、はっきりとした反応をみせる。だが凛太郎が学校同士の関係の悪さに触れたとき、彼女の表情は少し悲しそうだった。
凛太郎は彼女の言動を理解できていない。ただ、理解しようと考えた。そして翌朝、誰もいない早朝に彼は桔梗学園の校門前に立っていた。ふたりは互いに謝りあい、自分の考えと気持ちを伝えあった。
ふたりは別れ、凛太郎は千鳥の校舎へ。そこで窓から桔梗に目をやると、カーテンが開き太陽のような笑顔を浮かべた少女が顔をのぞかせた。
彼女のまなざしは、表情は、彼をやさしく照らす。これが、ふたりの眩しい時間のはじまりである。
ここまでが、第1話と第2話のあらすじだ。個人的に「なんて美しく完璧な構成……」と唸ってしまった。短い時間のなかで凛太郎は自分の言動を省みて、考え、薫子と向き合おうとする。彼は“成長できるキャラクター”なのだと期待させる。一方で薫子の心理はほとんど書かれていない。彼女の複雑な表情（しかも本当に美しい！）が、心の機微を読者に想像させるのだ。
そして、注目してほしいのは、第1話と第2話、それぞれのラストシーンの対比だ。初めて読んだときに気づき、心を掴まれた。私は何度も1話と2話を読み返している。誰もが、ページをめくるたびに、ふたりの距離が少しずつ近づいていくのを感じられるはずだ。
■■強い少女と変われる少年の恋のはじまり
凛太郎の日常は、どこか曇り空のようだった（大人の私たちから見れば、高校生というだけで十分に輝いているように思えるのだけれど）。彼は仲の良い友人にさえ自分の感情をあまり語らず、もやもやを抱えたまま日々を過ごしていた。“ある憧れ”から髪を染めたものの、見た目で怖がられ、本当に好きなものややりたいことを口にすることもできなかった。
そんな凛太郎は、薫子と出会った。彼女はすべてを肯定してくれた。彼のいかつい見た目も気にせず「千鳥と桔梗なんて関係ない、あなただから私は知りたいと思った」と言い切る。凛太郎が、友人とスポーツ大会に参加するために赤点を回避したいと話すと薫子は「すっごく素敵だと思う」と言ってほほ笑む。
そして、凛太郎は薫子と関わり、知っていくうちに、背筋が自然と伸びるような感覚を覚える。薫子は、自分の意見をまっすぐに伝える人だった。理不尽に千鳥を敵視することもない。しかも彼女は、一般家庭の出身でありながら、名門お嬢様学校に特待生として入学し、努力を重ねて成績上位を維持していた。そこには、確かなプライドがあった。
人に理解されることも、勉強することも、どこかで諦めていた凛太郎は、そんな彼女の姿を見て、自分が恥ずかしくなる。そして「諦めに慣れたくない」と一念発起して自分を変えていく。勉強に励み、仲の良い友人たちにも自分の思いを伝えられるようになっていく。また、薫子の強さは凛太郎以外の人間にも大きな影響を与えていく。
薫子は眩しく輝き、凛太郎を導く完璧な存在だった（少なくとも物語序盤は）。しかし彼もまた、自分を変えていける人間なのだ。凛太郎は、彼女と並んでも恥ずかしくないようにと、何事にも前向きに取り組むように。
強い少女と変われる少年、このふたりの関係はゆっくりと恋へ進んでいく。
凛太郎は薫子に照らされながら成長する。彼女と過ごす何気ない時間が、かけがえのないものになっていくなかで、凛太郎は特別な感情を自覚する。少しずつ自分をさらけ出せるようになってきた彼は、その想いを薫子に伝えることができるのだろうか。
誰かに照らされて自分を変え、恋におちる。そんな眩しく美しい物語をぜひ。
文＝古林恭