累計1000万部突破の『薫る花は凛と咲く』ってどんな話？ 金髪・ピアス・強面の男子が、ケーキ好きピュア女子に救われる恋愛マンガがあまりに尊い【書評】

累計1000万部突破の『薫る花は凛と咲く』ってどんな話？ 金髪・ピアス・強面の男子が、ケーキ好きピュア女子に救われる恋愛マンガがあまりに尊い【書評】