◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ー台湾（2026年3月6日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾と対戦。岡本和真内野手（29＝ブルージェイズ）は「5番・三塁」でスタメン出場。先制のチャンスで迎えた初回の第1打席は3球三振に倒れた。

初回2死一、三塁と先制のチャンスで迎えた第1打席。見送った初球のカーブはストライク、2球目は150キロの直球に手を出したがファウルとなった。2死からの3球目、外角高めの154キロの直球を空振り。3球三振に終わった。

日本ファンからは「あ〜」とため息が漏れる一方、台湾ファンの大歓声が球場に鳴り響いた。

1日に帰国したばかりだが、3日の強化試合阪神戦（京セラD）でフル出場。3打数無安打1四球だったが、「いい雰囲気で、凄い歓声の中で野球ができて良かった」と前向き。時差ぼけなどのコンディションについても「元気なので。準備していきたい」と気合を入れていた。

米フロリダ州でのオープン戦は4試合で打率・333、1本塁打、4打点としている。