◇スノーボードW杯ハーフパイプ第6戦予選（2026年3月6日 札幌市ばんけいスキー場）

10年ぶりとなる日本開催のW杯は、当初の予定を1日早めて予選が行われ、男子で2月のミラノ・コルティナ五輪4位の平野流佳（INPEX）は78・00点の4位で、8日の決勝進出を決めた。

平野流は五輪決勝でトリプルコーク1440の連続技を含むルーティンなどに成功し、全3回の試技で90点台をマークしながら4位。特に最終3回目を滑りきった後には渾身のガッツポーズを繰り出したがメダルにわずか1点足りず。試合後は涙が止まらず、取材対応できないまま会場を後にしていた。

この日の予選後、沈黙を破った平野流は「自分としては、もっと点数が出たんじゃないかなと思っていたので、その分悔しさは大きかった。4年前からあのルーティンをやると決めて、いざ本番で決めて、点が出なかったので“やってられないな”と凄く思った」と述懐した。

一時は競技を離れる方向に気持ちが傾いたというが、SNSなどを通じて「いろいろなメッセージをいただいて、ちゃんと評価してくれる人はいるんだなと気づけた。『ここで終わるような選手だとは思っていません』といった言葉（が響いた）。自分自身、そういう反骨心でここまで来たので、やっぱりそうだなと思えた」と、気力を取り戻したという。

それでも「納得いかないという気持ちは持ったまま続けていこうと思う」と話す。五輪の借りは、五輪で必ず返す。「文句を言わせないくらい（の滑りを）やればいいんでしょという方向に切り替えた」と、30年の次回冬季五輪へ不退転の決意を示した。