明日（3月7日）は、熊本市内の中学校でも卒業式が行われます。

【写真を見る】卒業式に贈る花にもトレンドがあります！ 今年は特に多い「〇〇花」

熊本市にある花屋では、卒業の日を彩る花束の準備に追われていました。

（電話対応）「中学校の卒業式とかですか？」

注文の電話も相次ぎ、大忙しです。

3月の花束の注文数は通常の2倍以上だとか…。

作業の合間を縫って、卒業式に贈ると喜ばれる花を教えてもらいました。

ノエル 中西卓さん「ラナンキュラス、スイートピー、フリージア、チューリップはもちろん。春しかない花なので。カスミソウも人気。熊本県が一番の生産量を誇るので。花言葉が〝感謝〟というのもある」

春らしい暖色系が人気で、特にピンクが好まれると言います。

今年はこんな傾向も…

ノエル 中西卓さん「友花（ともばな）がすごく多い。中学生がお友だちに贈りたい、先輩に贈りたいという注文が多く入っているのは今年の傾向かなと。花を贈る層が若返っている感じがする」

2000円くらいの予算で卒業生同士が花を贈り合う「友花」が中学生の間でも人気だとか。

若者の間ではバルーンも人気ですが、今年は花の出荷量、価格ともに安定しているそうで、中西さんはこう強調します。

ノエル 中西卓さん「花がふんだんにあるので花屋で、花を選ぶ楽しみがある。お買い求めのお客さんが喜んでくれるように、可愛いと言ってもらえるように花束を作るし、ラッピングも可愛くする」

こちらの店では高校生までは2割引きとなる「学割」も設けているということです。