「お金返してもらっただけ」知人を数日間暴行し現金奪い熱湯浴びせた容疑で男逮捕　体の半分以上やけどの知人死亡

東京・世田谷警察署でカメラが捉えたのは、肩をすくめるようなそぶりを見せ車に乗り込む男。

知人男性から現金を奪い、熱湯をかけるなどの暴行を加え死亡させた疑いで逮捕された宝田耕司容疑者（56）です。

世田谷区内の自宅マンションで、死亡した男性を住まわせていた宝田容疑者は「5億円貸している」と主張し、男性に金を用意するよう求めていたといいます。

そして2025年9月中旬、数日間にわたり男性に暴行を加えるとコンビニのATMへと連れ出し、現金約2万円を引き出させ奪ったといいます。

さらに、マンションの一室などで湯沸かし器を使い、複数回、男性に頭から熱湯を浴びせたといいます。

男性はその後、マンションの外階段で意識がない状態で倒れているのが発見され、死亡が確認されました。

この時、体の半分以上にやけどを負っていたといいます。

調べに対し、宝田容疑者は「お金を返してもらっただけで強盗ではありません」と容疑を否認しているといいます。

警視庁は、宝田容疑者が男性から少なくとも100万円以上の金を奪ったとみて捜査を進めています。