¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡¡ÃÝÆâÎÃ¿¿¡õ¶¦±é½÷Í¥à¸òºÝÊóÆ»á¤Ëµ¿µÁ¡Ö¤¿¤ë¤ó¤Ç¤ë¤è¡£¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤Í¤¨¤Î¤Ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡×¡ÊÌðºî·ó¡¢¾®ÌÚÇîÌÀ¡Ë¤¬£µÆü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤¡×¤Ë½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤È½÷Í¥¤ÎÅÚµï»Ö±ûÍü¤Î¸òºÝÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¸òºÝ¤òÊó¤¸¤¿£²·î£²£¸Æü¤Î¡Ö£Ó£í£á£ò£ô¡¡£Æ£Ì£Á£Ó£È¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÚµï¤¬Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤ËÃÝÆâ¤ÎÅÔÆâ¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃÝÆâ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï£±Æü¡¢¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÏËÜ¿Í¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÝÆâ¤Ï£±£°¼ï¤Î¥À¥ó¥¹¤Ç¶¥¤¦¡Ö£±£°¥À¥ó¥¹¡×¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡Ö£±£°£Ä£Á£Î£Ã£Å¡×¡Ê£Î£å£ô£æ£ì£é£ø¡Ë¤Ç¼ç±é¤·¡¢ÅÚµï¤Ï¤½¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ìðºî¤Ï¡Ö±Ç²è¤ÎÍÍ»Ò¤¬¾®¤µ¤¤¼Ì¿¿¤ÇºÜ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¥é¥Æ¥ó¥À¥ó¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Í¡¢¾ðÇ®Åª¤Ê¡£¤³¤ì¡¢°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤¿¤éÎø¤ËÍî¤Á¤ë¤Ê¡£Ì©ÃåÅÙ¤¬°ã¤¦¤â¤ó¡×¤È´ª¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÌÚ¤â¡Ö¥é¥Æ¥ó¥À¥ó¥¹¤ä¤Ã¤¿¤é¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤â¤ó¡¢¥é¥Æ¥ó¤Ï¡×¤È»¿Æ±¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö£Ó£í£á£ò£ô¡¡£Æ£Ì£Á£Ó£È¡×¤Ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¯¤ÈÂÖÅÙ¤ò°ìÊÑ¡£¡Ö¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤¤¡©¡¡¤½¤ì¡£¤½¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤¿¤ë¤ó¤Ç¤ë¤Ê¡¢µ¼Ô¤¬¡×¤ÈÆÇ¤Å¤¤¤¿¡£
¡¡Ìðºî¤â¡ÖÊÔ½¸Ä¹¤¬¥æ¥ë¤¤¤Í¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡¡ÊÔ½¸Ä¹¤â¡×¤ÈÁ§º÷¤·¡¢¡Ö¡Ø£²¿Í¤Î¼Ì¿¿¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËºÜ¤»¤ì¤ë¤«¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡ÊÀÎ¤Ï¡ËÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡£ÀäÂÐ¡£¡Ø²¿»þ´ÖÄ¥¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤¤¤¯¤é¶â»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÏºÜ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£ÀÎ¤Ï¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤Ç¤âº£¤ÏÊÔ½¸Ä¹¤âÉÝ¤¯¤Æ¤è¡¢¡Ê¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ç¡ËÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡£¤¿¤ë¤ó¤Ç¤ë¤è¡£¤¿¤ë¤ó¤Ç¤ë¡£¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤Í¤¨¤Î¤Ë¡×¤È¶ì¸À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ìðºî¤Ï·ÝÇ½¿Í¤¬Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÊ£¿ô½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥¦¥½¤Ä¤¤¤Æ¡¢½µ´©»ï¤Ë¡Ø¤¢¤ì¤È¤¢¤ì¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¿®¤¸¤Æ½ñ¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Ê¡£¡ØÌðºîÃÌ¡Ù¤È¤«½ñ¤«¤ì¤Æ¤Ê¡×¤Èµ¿ÏÇ¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£