2025年4月期に放送され、志尊淳と岸井ゆきのがW主演したドラマ「恋は闇」。連続殺人事件という陰惨な題材とラブストーリーとの掛け合わせは、感情と疑念が同時進行する構造を生み出し、話題を呼んだ。志尊と岸井は、その危うい均衡を演技によって成立させている。

志尊淳と岸井ゆきのW主演で、凄惨な殺人事件をきっかけに出会った男女の恋と疑惑を描く (C)NTV

物語の発端は、都内で起こる女性ばかりを狙った凄惨な連続殺人事件。情報番組のディレクター・筒井万琴(岸井)は番組の総合演出・野田昇太郎(田中哲司)からの命もあり、取材に追われていた。そんな中、新たなに起こった事件の現場で、万琴は週刊誌のフリーライター・設楽浩暉(志尊)と出会う。彼は今回の連続殺人事件に「ホルスの目殺人事件」と名付けた有名な記者だが、その一方で、"強引な取材方法で情報をとっている"と悪名も轟かせているのだった。真面目で実直、被害者や遺族に寄り添い彼らの気持ちを守りながら取材することを望む万琴と、チャラくて適当なノリを醸し出しながら、スクープのためなら手段を選ばない浩暉。報道スタンスが正反対の2人だが、"共同戦線"を張ってともに取材をすることになる。当初はぶつかり合うこともあるが、互いを知るうちに共感し、惹かれ合うように。しかし犯人像に近付けば近付くほど、万琴は浩暉への疑念も拭いきれなくなっていき...。

■正反対の2人が恋に落ちる過程と、事件を巡る不穏な空気...志尊淳と岸井ゆきのの表現力が光る

志尊が演じたのは週刊誌のフリーライター・浩暉。どこよりも早く詳しい情報を取ってくるのは彼の手腕で、「ホルスの目殺人事件」についても警察発表前の情報を記事にするなど、記者の間でも有名な人物。しかし悪い噂も絶えず、あまりの情報の早さゆえに警察からも早々に目をつけられている。初対面の人とも気さくに話し、明るい雰囲気を纏った浩暉だが、物語が進めば進むほど怪しさが増してゆくミステリアスな存在だ。

そんな浩暉が持ち合わせる陰と陽の二面性を、志尊が緻密な演技で描き出している。会話の途中でふっと表情が消えて何かを考え込むような瞳の陰りや、一拍置いてから言葉を返す"間"、軽い口調から急に温度が消えたように冷たくなる声色。浩暉の陰の部分を志尊がしっかりと表現しているからこそ、明るく振舞っている時の浩暉を見ていても「これは本来の姿なのか、取り繕っているだけの姿なのか」と疑念が募っていき、沼にハマっていくかのように作品の世界に引き込まれる。

一方の岸井が演じる万琴は、彼とは取材スタイルも性格も真逆。彼女は学生時代の経験からトラウマがあり、"カメラを向けられる側"の恐怖も知っている。だからこそ、被害者や遺族にも寄り添い、いつでも彼らの味方でいたいという信念を持っているのだ。しかしそれと同時に、真犯人を明かして真実を伝えたいという報道記者としての熱意も本物。トラウマゆえに踏み込んだ取材ができない自分と、真実を世間に届けたい自分。2つの自分の間で葛藤し、もがきながらも前に進む万琴の変化を、岸井がリアリティのある演技で映し出している。言葉を飲み込む瞬間の喉の動きや、トラウマに震える手の動き、浩暉に疑念を抱いた瞬間の息の詰まりなど、岸井の細やかな表現からは万琴の心情がリアルな温度で伝わってくる。

掴みどころのないミステリアスな浩暉の不穏さを体現した志尊と、"愛した人が殺人鬼かもしれない"という計り知れない心境を鮮烈に演じた岸井、両者の演技が見事だ。愛ゆえに闇が深まっていき、徐々に緊迫感を増してゆく重厚なミステリーに仕上がっている同作。彼の笑顔は、光か、それとも影か。物語の結末を、その目で確かめていただきたい一作だ。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

恋は闇

放送日時：2026年3月7日(土)18:00〜

チャンネル：日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演：志尊淳 岸井ゆきの

森田望智 白洲迅 齋藤飛鳥 望月歩 小林虎之介 ・ 浜野謙太 猫背椿 山本未來 ・ 西田尚美 萩原聖人 田中哲司

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ