【漢字クイズ】「道笑」はなんて読む？鳥取県にある地名です！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「道笑」はなんて読む？

「道笑」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、鳥取県の地名で、ひらがな5文字です。 いったい、「道笑」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「どうしょう」でした！ 鳥取県米子市に位置する道笑町。 道笑町のある米子市は、山陰地方のほぼ真んなかに位置し、大山や日本海など豊かな自然に囲まれた市です。 江戸時代には米子城の城下町として栄え、現在も加茂川沿いを中心に、風情ある町並みが残されているのだそう。 また、『日本の渚百選』『日本の白砂青松100選』に選ばれた「弓ヶ浜」や、その海岸沿いにある温泉地「皆生温泉（かいけおんせん）」が人気で、夏は海水浴客でにぎわい、滞在型の旅先としても親しまれていますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『地名事典オンライン』

・『皆生温泉旅館組合』

・『米子市ホームページ』

ライター Ray WEB編集部