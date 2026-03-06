◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 台湾―日本（６日・東京ドーム）

侍ジャパンのブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が台湾戦に「５番・三塁」でスタメン出場した。昨年まで本拠としてプレーした東京ドームで大歓声を浴びた。第一打席は２死一、三塁のチャンスで回ってきたが三振に倒れ、先制点はならなかった。

岡本は今季からメジャーに挑戦。巨人からポスティングシステムを利用してブルージェイズに移籍した。移籍１年目はメジャーでの適応を優先的に進めるために出場を見送るケースも少なくないが、日の丸への熱い思いを持って出場を決断していた。

勝負強い男としてかかる期待は大きい。前回の２３年大会では打率３割３分３厘、２本塁打と躍動。世界一に大きく貢献した。さらなる進化を遂げ、今大会は正三塁手を任される。「試合に出ればしっかり貢献できるように頑張りたい。何でもいいんで、打てるように頑張りたい」と、泥臭く勝利に貢献する覚悟を示していた。

ＷＢＣ連覇がかかる今大会。再びの世界一へ、岡本が攻守でチームを支えていく。