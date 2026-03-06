

令和ロマン・くるま

令和ロマンのくるまが６日、都内で行われたSUNTORY WHISKY「碧Ao」商品説明会・試飲会＆「Be a traveler」プロジェクト発表会に出席した。MEGUMIとの交際が報じられて以降初のイベント。トークセッションでは交際に触れることはなかったが、その後のフォトセッションで記者から「どなたとグラスを傾けたいですか？」と問いかけられると戸惑いつつも笑顔を見せた。

サントリーが、SUNTORY WHISKY「碧Ao」を2025年12月中旬以降、全国でリニューアル新発売。このリニューアルにあわせ、音楽・お笑い・写真・ファッションなど各界から５人の「First traveler」を迎え、“旅”をテーマに世界を旅する「Be a traveler」プロジェクトを始動させる。それに名を連ね山口一郎（サカナクション）や、くるまらがこのイベントに参加。「碧Ao」で乾杯し、“旅の思い出”や“旅の必需品”などのトークを繰り広げた。

このなかでくるまは「大人になってから一番良かった旅先」として「バングラディッシュの島」を挙げ「人生観が変わりました」と語った。

トークでは、交際について触れることはなかったものの、その後、場所を移して行われたフォトセッションでは、記者から「どなたとグラスを傾けたいですか？」「年の上の女性ですか？」「そういう機会に恵まれていますか？」との直撃を受け、戸惑いつつも笑顔を見せた。