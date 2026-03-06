2月に発表された、「文房具屋さん大賞2026」。

デジタル化が進み昔に比べて、文房具を使う機会は減っていますが、だからこそ、せっかく使う文房具は見た目がオシャレで機能的にも優れたものがいいですよね。ということで、6日のエブリィライフは自身も大の文房具マニアだというインクの居山社長にいま最もオススメな最新文房具を紹介してもらいます。新生活を始める人はもちろん、普段の生活を便利で楽しくさせたい人必見です！！2月に発表された「文房具屋さん大賞2026」。全国の有名文房具店の店員が審査員となり、ここ1年で登場したおよそ1200点の新商品の中から“自腹でも買いたい！”と思うものがデザインや機能性などのカテゴリーごとに選ばれました。ということでその受賞した商品を求めて県内最大級の品揃えを誇る文房具専門店インクへ。自身も大の文房具マニアだと語る居山社長に今回受賞した商品の印象を聞いてみると…。（インク・居山社長）「機能性とデザイン性の両立というかそこ全体的にボトムアップがグーンとされてきた感じにはなってきてると思います。その中でもちゃんと吟味して選んでいる製品がちゃんとやっぱり選んでいるなっていう印象ではありますね」そんな選ばれし最新文房具の中から居山社長も激オシの4つを紹介します！1つ目は大賞に選ばれたこちら！“研ぎ澄まされた設計美”が素晴らしい、究極の1本！（インク・居山社長）「こちらラコニックの「ソリッドライト」というこちらのシャープペンになります。特徴とすると、ボディ。ラバーの処理がされていまして持った感じ滑りにくい、どこ持ってもきゅっと手に馴染む。書くときにブレがないしストレスフリーで書けるしそこらへんが大賞に選ばれた所以じゃないかなっていうふうには思いますね。ラコニックさんなんかは元々手帳だったりノートだったりっていうもともと紙製品メーカーなんですね。そこがこうやって今回シャープペンを作ってグランプリ、大賞に選ばれるっていうそういうところも面白いなと思います」2つ目は大切な書類も、もう迷子にさせない！！大容量でもコンパクトな整理収納ファイル。（インク・居山社長）「こちら開くとですね、ジャバラの形状になっていましてポイントはポケットの高さなんですね。全部をこう引き出さなくても何が入っているのか見えるのでこれでまあ整理がしやすいと」こちら、「こまごまファイル」にはサイズ別に数種類あり居山社長のお気に入りは…。（インク・居山社長）「こちらのですね小さいサイズもありまして、本当にこまごまとしたものを収納するのに向いていてカードの明細、電気料金みたいなことで非常に使いやすいという声もあります」これを見たお客さんは…（客①）「いざというときに商談の時に肝心な書類が出てこないとかありますので、その時こういうものでしたらスッと出せていいのかなと思いますね」3つ目は…書いて消せてスマート！まさにハイスペックな相棒（インク・居山社長）「フリクションシナジー3という3色の複合ボールペンになります」フリクションは、専用のラバーでこすると消える便利なペンですがこちらのシナジー3はその書き心地が進化しているのです。（インク・居山社長）「ペン先、ボールを支える独自の技術でインクのフローもよくなって色も濃くなり滑らかになってていうそういうフリクションの複合ペンが出た」さらに3色ペンなのにスリムなフォルムも大好評なんです。4つ目は…驚きのアイデア商品。光るUFOが牛を吸い込む！？こちらはポーチですが、ファスナーを動かすと…。（インク・居山社長）「いわゆるUFOに牛が連れてかれるよみたいなホントにこれだけなんですけど、若い子にはほんとにたまらない」クスっと笑ってしまう楽しさがあるのも文房具の魅力ですよね今回は、さらに文房具マニア・居山社長にこの時季オススメな商品も教えてもらいました！（インク・居山社長）「ご紹介するのは荷造りと解体、廃棄の時に役立つその3つのアイテムをご紹介したいと思います」まずはこちら！荷造りにオススメなアイテム。両手がふさがりがちな梱包作業でも、片手でテープが貼れると大人気の商品なんです。さらにオススメのポイントが！（インク・居山社長）「クラフトテープって大体置いておくと転がっちゃったりとか、そういう時にコンパクトに置けるっていうのは非常に便利かと」実際にお客さんに試してもらうと…。（客②）「簡単にきれます便利。ちょうど引っ越しがあるので…」続いては…段ボールを解体するときに大活躍するこちらのアイテム。90度に曲がった溝に段ボールのカドをあてるとスムーズに刃が入り簡単に解体ができるのです。そして3つ目は宛名ラベルを捨てるときにオススメなアイテム。（インク・居山社長）「こちらの『ラべケシ』という商品になります。感熱タイプの送り状を上からなぞると文字が消えるという製品になるんですね」実際に塗ると、みるみるうちに印字が消えはがしにくいラベルでもイライラすることなく個人情報も保護して捨てることができます！（インク・居山社長）「専用の道具を使うと快適に面倒な作業が案外楽しくできる。そういうのにオススメな製品になります」さらに、居山社長オススメの斬新すぎる文具を3つ紹介してもらいました！（インク・居山社長）「ケシゴムが面白いことになっていまして、カドループ。カド復活消しゴムという製品でして…」使った後に丸くなった部分をお湯に入れて30秒ほど温めて専用のシートに押し当てると…。なんとカドが復活！新品の使い心地を何度も味わえるのです！逆に、角を失くしていくのが楽しくなる消しゴムも！それが「富士山消しゴム」左右前後バランスよく削っていくと自分だけの富士山をつくることができるんです。そして3つ目が日記が続かない人へのお助けアイテム！（インク・居山社長）「これ3年日記帳になるんですけど一個大きな特徴というのが、毎日ここにお題がのっているんですね日記を書こうと思っても何をかけばいいかわからない。毎日お題があることで、それに対してアンサーをしていくことで続けやすいですよっていう」使いやすさや機能性を追求しつつも遊び心も忘れず進化を続ける文房具。日常生活を便利に楽しくさせるために新たな出会いを求めて文房具店を覗いてみてはいかがですか？（インク・居山社長）「機能とデザインが両立しているものが多いと思う。少し前と比べると文具も徐々に良くなっていると思う」