――まずは簡単に自己紹介をお願いします。

てんいつさん：「ゆっくり実況なのに全然ゆっくり系してない系実況者の『てんいつ』と申します。主にマルチホラーゲームを中心に実況していまして、ゆっくりたちの性格だったり、感情表現などにも力を入れて実況動画を制作しています」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

てんいつさん：「実況動画を投稿する前に友人たちと結構ゲームで遊んだりしてたんですけど、面白くても知られてないゲームだったり、知名度が低かったりするゲームが結構あったりするんです。そういったゲームをもっといろんな人に知ってもらいたいなって思って実況動画を始めたっていうのが始まりです」

――おすすめの動画は何ですか？

てんいつさん：「『人生3周目なのでバックルームもランニングコースになる説。』っていう『Escape the Backrooms』の動画が自分的には一番のおすすめです。好きなゲームなんでいろんな人に知ってもらいたいなっていうのもありまして、初めて見る方でも見やすいような動画作りと、なおかつ会話の面白さも含めて、そういったところに力を入れて作りました。

裏話的なことにはなっちゃうんですけど、一番好きなゲームだったんで、本来なら20分ぐらいの動画に収めるつもりだったんですけど、興に乗って2倍近くの46分の動画になってしまったんです。好きなゲームだからこそ長くなってしまったっていうのが、一番思い入れのあるゲームだからですかね」

【ホラーゲーム】人生3周目なのでバックルームもランニングコースになる説。【Escape the backrooms/ゆっくり実況】

https://youtu.be/FrtYe7JKplA?si=TtDU2tc1GR3TiVmG



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

てんいつさん：「まさか5年も続けられるとは思っていませんでした。日々見てくださる方や、人におすすめしてくれるファンの皆様に支えられて、ゆっくり解説というジャンルの中でも長生きできているチャンネルになっています。これからも1本1本丁寧に、量産型ではない『うちだからこそ作れるゆっくり解説』を届けていきたいです。いろいろな変化はあると思いますが、引き続き応援していただけたら嬉しいです」

誰よりも動く霊夢と面白いホラーゲームと出会える動画を投稿し続ける、てんいつさんの今後の活動に注目です！

YouTubeチャンネル『てんいつ』

https://youtube.com/@tenituu

Xのアカウント『てんいつ』

https://x.com/Tenitu0726

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島