小沢仁志、まさかの告白「俺と監督しか気づいてないんだけど…」 佐久間大介らキャスト驚がく
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が映画単独初主演する映画『スペシャルズ』初日舞台あいさつが6日、都内で行われ、主演の佐久間のほか、椎名桔平、中本悠太（NCT）、青柳翔、小沢仁志、羽楽、内田英治監督が登壇。小沢が、自身と監督しか知らないまさかの事実を告白した。
【写真】楽しそう！笑顔で盛り上がる佐久間大介＆中本悠太ら
本作の撮影は1年半ほど前で、ダンスの練習を重ね劇中で披露。TikTokに投稿された5人で踊った「フライデーチャイナタウン」のダンス動画は4000万再生を突破しバズり中。イベントでは佐久間と中本、羽楽が主題歌であるSnow Manの「オドロウゼ！」のダンスを披露することに。椎名は「聞いてないな。ちょっと前に教えてくれたら僕らは大丈夫だったのにね」と冗談交じりにつぶやくと、小沢が「TikTokのとき、スッと帰って消えただろ」といくつかの動画には不参加だったことを暴露し笑う一幕も。
「足がブルブルですよ」という青柳に「なんにもしてねえじゃねえか、お前」とツッコむ姿も見せた小沢。踊る3人と合わせて体を揺らしていたことをMCに聞かれると、「初じゃねえもん。何回も番宣でやらされてる。なのに間違えてる」と明かした。佐久間は「いやいや！でもありがたいです」とフォローしつつ感謝を伝えた。
さらに小沢は、最後のあいさつで「みんなに楽しんでもらえるきょうこのときのために俺たちは頑張ってきたんだから。みんなの力によって広がるといいな」と呼びかけたあと、「あと1個だけ言えるのは、あんなに稽古してさ、ラストのダンス。俺と監督しかわかんないんだけど、俺気づいたわけ、俺、間違えてるって」とまさかの告白。
佐久間ら共演陣が「ええっ!?」と驚くなか、初号試写で監督からも指摘されたことを明かし、「『バレました？』って言ったら『編集してるんだからバレるだろ』って言われて」と苦笑い。「何回も観ないと気付かないから、みんなどこが間違えてるのか見つけるのが『スペシャルズ』の楽しみだから」と呼びかけていた。
本作は、年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す物語。経験ゼロ、協調性ゼロ、やる気もゼロなデコボコ即席チームが本気のダンスに挑むといった、先の読めないオリジナルならではのストーリーを展開する。
