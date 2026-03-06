サカナクション山口一郎・令和ロマンくるまら、サントリー新プロジェクトに参画 各界から5人招集
SUNTORY WHISKY「碧Ao」の「Be a traveler」プロジェクト発表会が6日、都内で行われた。本プロジェクトに山口一郎（サカナクション）、くるま（令和ロマン）、 上田義彦（写真家）、長井短（俳優・文筆家）が参画することが発表された。
【写真】交際報道後初！公の場で笑顔をみせる高比良くるま
サントリーは、SUNTORY WHISKY「碧Ao」を2025年12月中旬以降、全国でリニューアル新発売した。そのリニューアルにあわせ、音楽・お笑い・写真・ファッションなど各界から5人の「First traveler」を迎え、“旅”をテーマに世界を旅する「Be a traveler」プロジェクトを始動する。
同プロジェクトでは、日本各地に特別展開する「Be a traveler BAR」に赴き、旅する様子を写真とともに発信していく。
今回のプロジェクトにちなみ、思い出深い旅について聞かれた一同。くるまは番組で訪れたというバングラディッシュの島を挙げ、「沼地みたいなところに行ったんですけど、ロケの都合上、船を使わずに島から脱出しなきゃいけなくて。でも、大きい川が目の前に現れてしまい、ビニール袋に空気を入れて、それを浮き輪にして川をバタ足で泳いだんです。泳いでたらちっちゃいカニも僕と一緒に川を横断してて。海外来たなっていう気持ちになりましたね。すごい印象的でした」と衝撃のエピソードを告白した。
ロケではインドにも行ったそうで「あんまり聞かない表現かもしれないですけど、人生観が180度変わったなっていう旅でした」と笑いを誘いつつも、特別な体験を振り返っていた。
また、旅に持っていきたいものを聞かれた山口は、自身が考案したというサウナハットをイベントに持参し、魅力を伝えていた。
【写真】交際報道後初！公の場で笑顔をみせる高比良くるま
サントリーは、SUNTORY WHISKY「碧Ao」を2025年12月中旬以降、全国でリニューアル新発売した。そのリニューアルにあわせ、音楽・お笑い・写真・ファッションなど各界から5人の「First traveler」を迎え、“旅”をテーマに世界を旅する「Be a traveler」プロジェクトを始動する。
今回のプロジェクトにちなみ、思い出深い旅について聞かれた一同。くるまは番組で訪れたというバングラディッシュの島を挙げ、「沼地みたいなところに行ったんですけど、ロケの都合上、船を使わずに島から脱出しなきゃいけなくて。でも、大きい川が目の前に現れてしまい、ビニール袋に空気を入れて、それを浮き輪にして川をバタ足で泳いだんです。泳いでたらちっちゃいカニも僕と一緒に川を横断してて。海外来たなっていう気持ちになりましたね。すごい印象的でした」と衝撃のエピソードを告白した。
ロケではインドにも行ったそうで「あんまり聞かない表現かもしれないですけど、人生観が180度変わったなっていう旅でした」と笑いを誘いつつも、特別な体験を振り返っていた。
また、旅に持っていきたいものを聞かれた山口は、自身が考案したというサウナハットをイベントに持参し、魅力を伝えていた。