少子化の波で、統廃合が行なわれる岐阜県恵那市の中学校で、きょう「最後の卒業式」が行われました。

【写真を見る】“54年の歴史に幕” 少子化の波で中学校が統合・閉校に 最後の卒業式に｢みんなと過ごした学校生活を忘れないで｣卒業生が涙の答辞 岐阜･恵那市

訪ねたのは、恵那市立串原中学校。今月、54年の歴史にピリオドをうち、閉校することが決まっています。

40～50年前の全校生徒は100人以上でしたが、今年度は1年生6人、2年生1人、3年生9人の合わせて16人です。

恵那市の5つの中学校が統合し1校に

創立以来696人が卒業となった串原中学校は、恵那市の南部にあります。





最後の卒業式 “54年の歴史に幕”

その南部には、串原をはじめ山岡・岩村・明智・上矢作の5つの市立中学校がありますが、4月からは5つの学区が一つになり、新しく恵那南中学校に統合されます。このため、名古屋市よりも広い、330平方キロメートル以上の学区に、中学校は1校だけになるのです。

（串原中学校 安藤善和校長）

「長い時間を山里の小さな学校で、9人の仲間とともに過ごしてきました。皆さんは奇しくも串原中学校“閉校”という、歴史的な場面に立ち会うことになりました。立派に成長したあなたたちは、ふるさと串原の宝です」

（卒業生 答辞）

「いま私たちから皆さんへ串原中学校のバトンを繋ぎたいところですが、串原中学校は閉校を迎えてしまいます。寂しい気持ちでいっぱいですが、中学校が閉校しても、みんなと過ごした串原中学校での生活を忘れないでください」

最後のホームルームは笑顔で

式の後は、最後のホームルームです。



（3年生担任 荒木雅先生）

「そんなに泣かずに済んだんですけど、また会える気がして。『さようなら』は言いたくないので、また会いましょう」

今ある校舎は、併設の串原小学校の校舎でもあるため、取り壊されるということはありませんが…



（卒業生）

「閉校してしまうのは、すごく悲しいけど、中学校の校舎は残るので、『また来られる』と思って明るく卒業できる」

「父も通っていた学校がなくなってしまうのは寂しいけど、小学校もつながっているので、校歌もなくならないのは嬉しい」