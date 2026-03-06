トヨタ「ランドクルーザー」“2人乗りハイブリッド”に反響続々

トヨタの英国法人は2026年1月29日、ランドクルーザー（日本名：ランドクルーザー250）の商用仕様となる「ランドクルーザー コマーシャル」に48Vハイブリッド搭載モデルを追加すると発表しました。

実用性を重視した構成が注目されており、公開直後からユーザーの間でも多くの反響が寄せられています。

【画像】超カッコいい！ これが“新たな”「“2人乗り”ランドクルーザー」です！ 画像で見る！（76枚）

ランドクルーザーは1951年に登場したトヨタ・ジープ（BJ型）をルーツとする本格クロスカントリー車で、70年以上にわたり世界の過酷な環境で走り続けてきました。

堅牢なラダーフレーム構造と高い悪路走破性を備え、信頼性の高さで知られるモデルです。

現在はフラッグシップ系（300系）、ヘビーデューティー系（70系）、ライトデューティー系（250系）の3系統が展開され、英国ではライトデューティー系が導入されています。

乗用仕様に加えて積載性を重視した商用仕様もラインナップされている点が特徴です。

商用仕様は後席を持たず乗車定員は2名。荷室には頑丈な床材や固定フック、スチール製バルクヘッド、外部視認を抑えるリアパネルなどを備え、積載性と安全性を両立しています。

車両は日本で生産され、商用仕様への改装は英国ダービーシャー州のトヨタ・マニュファクチャリングUK工場で行われます。

今回発表された48Vハイブリッド搭載モデルは、2.8リッター直列4気筒ディーゼルエンジン（最高出力205馬力、最大トルク500Nm）に、モータージェネレーターと48Vリチウムイオンバッテリーを組み合わせたマイルドハイブリッド（MHEV）です。

燃費向上を図りつつ、最大渡河性能700mmという従来の純ディーゼル車と同等の悪路走破性を維持しています。

荷室は長さ1685mm×幅1286mm×高さ990mmで、容量は最大2000リッター。18インチアルミホイールや電動調整式シート、 パワーバックドア、自動防眩ルームミラー、電動パーキングブレーキ、オートデュアルゾーンエアコンなど装備も充実しています。

マルチメディアシステムは9インチタッチスクリーンを採用し、Apple CarPlay／Android Autoのワイヤレス接続に対応します。

今回の発表により従来の純ディーゼル車は廃止され、このMHEVモデルに一本化されます。展開はモノグレードで、価格は5万4425ポンド（約1150万円／2026年3月上旬）。

2026年8月に発売され、9月からデリバリーが開始される予定です。

ユーザーからは、デザイン面では「存在感がある」「無骨でかっこいい」といった声が寄せられ、実用性については「荷室の広さがかなり実用的」「使いやすそう」といった意見が見られました。

今回の追加モデルにより、商用車としての選択肢がさらに広がり、英国市場でのランドクルーザーの存在感が一段と高まりそうです。