＜必ず義母を誘う旦那＞義母から離れてやり直す？離婚して実家へ戻る？旦那の選択は…【第8話まんが】
私はミキ（29）。家族は旦那・ハジメ（29）と娘のハナカ（3）、そして生まれたばかりの赤ちゃんの4人です。現在、義家族と私の両親を呼んで、話し合いをしています。私がストレスを感じていることは、旦那が義家族にべったりすぎていて、家族の時間がとれないこと、そして「旦那」や「父親」という自覚がないことです。私は離婚をするつもりで話し合っていましたが、父は「原因の改善」を求めたのです。父は「私たち家族は、義実家から遠い場所に引っ越しをするべきだ」と言い出しました。
「義実家から離れた場所で生活する」という父の提案に対し、義母は「これからは気をつける」と言いました。それが父にとっての決定打だったのでしょう。父親がいない苦労をわかっていながら、息子に「責任をとれ」と言わない義母。私も父と同じで、そんな義母は信用できません。
きっと旦那は、義家族と離れて暮らすくらいなら、私と離婚するほうがよかったのでしょう。しかしそれを許さなかったのは義母でした。結果、とんとん拍子で引っ越しの話は進み、私の実家から車で30分のところが新居となりました。
私1人では、こうもすんなりとは行かなかったでしょう。
私は私で、家族で生きていくことにとらわれすぎて、両親に相談をしてこなかったことが悔やまれます。
義家族から離れた旦那は、時間ができて娘たちの面倒を見るようになりました。
私とも楽しく雑談していて、今まで義家族のためにつかっていた時間を私たちのためにつかうようになったのです。
でも私は、今まで旦那や義家族にされたことを許せるわけではありません。
今でも離婚が頭をかすめますが、離婚の前にやれるだけのことをやろう、そう思えるようになりました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
