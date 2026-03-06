福岡各地では家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります）

福マルシェ@アイランドシティ

イチゴやアスパラガスなど採れたての農産物やランチ、スイーツなど約30店舗が出店。芝生でピクニック気分が楽しめる。

日時:3月8日(日)午前10時〜午後2時半

場所:照葉積水ハウスアリーナ東側会場（福岡市東区）

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58580/

女子旅EXPO

旅好き女子のための観光PRイベント。特産品の試食・販売コーナーや、宿泊券が当たる抽選会などがある。入場無料だが事前予約が必要。

日時:3月7日(土)正午〜午後6時

場所:電気ビルみらいホール（福岡市中央区）

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58012/

海の中道海浜公園 早春ハッピーフェスタ

約15万本の菜の花が見頃を迎えている。各所に黄色いフォトスポットやオブジェを配置。セグウェイで園内を巡るツアーや、花畑でリクガメと触れ合うイベント（8日午後2〜3時）もある。

日時:3月8日(日)まで、午前9時半〜午後5時半

場所:海の中道海浜公園

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58378/

酒と食まつりCheers！やながわ

筑後地方4酒蔵の新酒の生酒や、各蔵一押しの銘酒とアテを堪能できる。オリジナルちょこ＋チケット1枚100円10枚綴りで1500円。

日時:3月7日(土)正午〜午後5時（雨天時は8日に順延）

場所:西鉄柳川駅 東口駅前広場

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58782

誕生70周年記念 ミッフィー展

日本初公開の「うさこちゃんおとまりにいく」（1988年）をはじめ、全32作品の原画やスケッチなど約200点でミッフィーの魅力を紹介する。一般1800円など。

日時:3月29日(日)まで、午前10時〜午後7時

場所:福岡三越9階三越ギャラリー

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57903/

このほかにも、福岡のイベント情報が盛りだくさん！

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/