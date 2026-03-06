「イカナゴ漁」最も遅い３月１７日解禁　「サイズはいいんだけど量が少ない。不安」今年も厳しい漁か

春の訪れを告げる「イカナゴ漁」の解禁日が３月１７日に決まりました。最も遅い解禁日で今年も厳しい漁になるようです。



兵庫県明石市の漁港に戻ってきた１隻の船。漁師たちがとれたばかりの「イカナゴ」の稚魚を大事に扱います。甘辛く炊いた「くぎ煮」が春の味覚として親しまれているイカナゴの稚魚「シンコ」。



近年は餌となるプランクトンが不足していることなどから不漁が続き、去年は解禁後３日、おととしは解禁後１日で漁を終了していました。





３月６日は播磨灘で今年の漁を行うかどうかを決めるための試験操業が行われました。ここ林崎漁港では大きめのイカナゴが獲れたようですが…（漁業関係者）「サイズはいいんだけど量が少ない。不安はありますよね。（イカナゴ漁が）どうなるか」サイズは良かったものの、とれたのはわずか１ｋｇほどでした。そして午後、とれたイカナゴの大きさや数量などを計測し、播磨灘の漁協関係者などが協議した結果、今年の漁について３月１７日に解禁することを決めました。（兵庫県播磨灘船曳網漁業連合会 田沼政男会長）「イカナゴを少しでも大きくしてからな、とりましょうかということで。（１７日解禁は）遅い、かなり遅い」１７日はこれまでで最も遅い解禁日で、解禁後、いつまで漁を続けるかについては解禁日に再び協議して決めるとしています。