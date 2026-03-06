6日(金)は、晴れ間の出た時間もあり寒さが少し和らいだように感じましたが、天気は下り坂となりました。さて、7日(土)は嵐のような天気になるところがありそうです。



◆7日(土)の天気の移り変わり

朝6時は広い範囲で雨が降り、山沿いは雪になるところもあるでしょう。日中は雨や雪が降ったりやんだりでカミナリを伴うところもありそうです。そして、夕方以降は雪のエリアが広がり、夜遅くは新潟市など沿岸部も含めて各地で雪になるでしょう。



また、7日(土)は発達する低気圧の影響で各地で風が強まりそうです。とくに佐渡では強い風が吹きつけて、暴風警報が発表される可能性があります。また、下越と佐渡の海上はしけるため高波に注意・警戒が必要です。



◆予想降雪量［6日(金)夜～7日(土)朝にかけて］

山沿いも含めて各地0cmの予想で、雪が降ったとしても積もるものではないでしょう。



◆その後の予想降雪量［7日(土)朝～夕方にかけて］

上・中・下越の山沿いで最大5cmの雪が予想されています。

そして、8日(日)以降もしばらく雪に注意が必要です。



◆週間予報

この先10日(火)までは各地に雪マークがついていて、山沿いだけでなく平地でも雪の降りやすい状態が続くでしょう。いまのところ大雪にはならない見込みですが、山沿いでは多少積雪が増えるところがありそうです。



平地でも厳しい寒さが戻り、久しぶりの雪のため運転なども十分に注意をしてください。