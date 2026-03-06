●週末は穏やかな空模様。ただし気温が低く、日中も2月並みの寒さ

●特にあさって8日(日)の朝は底冷えが強く、山間部では氷点下の冷え込みに

●スギ花粉の飛散は今がピーク。来週いっぱいはまだまだ辛抱の日々



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

きょう6日(金)は低気圧や前線の通過に伴い、昼頃にかけてまとまった雨。ところどころで雷も発生しましたが、この時間は広く雨が止んでいます。





これから高気圧が張り出すことで天気はさらに回復へ向かいますが、この週末は北風が流れ込みやすく、日ざしが届く割に空気は冷たくなりそうです。





あす7日(土)、あさって8日(日)ともに最高気温は11～12度くらいで、日中も各地で2月並みの寒さ。

特にあさって8日(日)の朝は底冷えが強く、広く0度前後。山間部では氷点下の冷え込みとなりそうです。

朝晩は暖房器具。お出かけの際はセーターやコートなど厚手の上着を活用しながら、身体を冷やさないように過ごしましょう。





そんな中でも、花粉の飛散にはまだ注意が必要です。

来週はこの週末と比べると気温は多少上がる予想で、スギ花粉の飛散も収まる気配がありません。

来週いっぱいは花粉の飛散が最上級ランクの「極めて多い」予想が続く見込みです。

今がスギ花粉のピークとみていて、花粉症の方にとってまだまだ辛抱の日々が続きそうです。

来週はまだ大量飛散が心配でも、例年3月半ばになるとスギ花粉の飛散は少しずつ落ち着く傾向になっていきます。

この終わりの時期に期待してながら、花粉のピークを乗り越えていきましょう。





あす7日(土)は高気圧に覆われて、天気は安定する予想です。

日ざしは十分に届きますが、冷たい北風が流れ込む影響で気温の上がり方は鈍く、最高気温は各地11度前後に止まり2月並みの寒さとなりそうです。





あさって8日(日)も穏やかな空模様。ただし冷たい北風と夜間の放射冷却が合わさり、朝は各地で底冷えが強くなると見込んでいます。

日中の最高気温もだいたい12度くらいで、冬物の上着が活躍する予想です。





来週半ばにかけても晴れ間の多い日が続く予想です。

一方、日ざしの割に暖かさは控えめで、特に朝晩は暖房が活躍する冷え込みがしばらく続く見通しです。

ピークを迎えている花粉の飛散にも注意しながら、風邪を引かないように体調管理をしっかり行いましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）