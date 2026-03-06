3月27日のプロ野球開幕に向けカープ公式戦チケットの窓口販売が6日から始まり、スタジアムの新エリアが初公開されました。



3月27日、マツダスタジアムではカープ公式戦チケットの窓口販売がスタート。約150人のファンが詰めかけました。

先頭に並んだ 長年のファンは…



■カープファン

Q今日は何時から…？ 「きのうの3時くらいからお昼の」





午前10時に販売が始まると、先ほどの女性はなんと14万円分を購入したということです。開幕に向けて球場内もリニューアルです。■廣原汐音リポート「こちらマツダスタジアムの地下のエリアですが、開放感のある空間で観戦を楽しむことができます」今シーズンからの新エリア、その名も「カクレラウンジ」です。地下に広がるおしゃれな個室空間で、グラウンドの横の窓からは選手を間近に見ることができます。5つの大きなモニターには中継では見られない映像が流れます。その他、メインゲートにはファンクラブ会員が対象の休憩ラウンジも新設されました。さらに球場の外では、屋内練習場の全長63メートルに及ぶ壁画がファンを迎えます。■カープファン「若い選手になってきたから、若い人に期待してっていう感じですね」カープの開幕戦は3月27日です。【2026年3月6日】