カープ公式戦チケット窓口販売に約１５０人のファン詰めかける 今シーズン登場の新エリアも初公開
3月27日のプロ野球開幕に向けカープ公式戦チケットの窓口販売が6日から始まり、スタジアムの新エリアが初公開されました。
3月27日、マツダスタジアムではカープ公式戦チケットの窓口販売がスタート。約150人のファンが詰めかけました。
先頭に並んだ 長年のファンは…
■カープファン
Q今日は何時から…？ 「きのうの3時くらいからお昼の」
■廣原汐音リポート
「こちらマツダスタジアムの地下のエリアですが、開放感のある空間で観戦を楽しむことができます」
今シーズンからの新エリア、その名も「カクレラウンジ」です。地下に広がるおしゃれな個室空間で、グラウンドの横の窓からは選手を間近に見ることができます。5つの大きなモニターには中継では見られない映像が流れます。
その他、メインゲートにはファンクラブ会員が対象の休憩ラウンジも新設されました。さらに球場の外では、屋内練習場の全長63メートルに及ぶ壁画がファンを迎えます。
■カープファン
「若い選手になってきたから、若い人に期待してっていう感じですね」
カープの開幕戦は3月27日です。
【2026年3月6日】