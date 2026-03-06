トップコート、チケット転売巡り注意喚起「該当チケットは無効となりご入場をお断りする場合が」
トップコートは6日、公式Xを更新。チケットの転売を巡り注意を呼び掛けた。
【写真】トップコート所属アーティストらがわちゃわちゃ！イベント内容
投稿では「【重要なお知らせ】」と書き出し、「現在、SNSやチケット転売仲介サイトにおいて、弊社公式ファンクラブ『TopCoat Land』会員限定チケットの転売および購入を求める投稿が確認されております」と指摘した。
「本公演のチケットは、理由・目的を問わず、第三者への転売・譲渡、ならびに転売チケットの購入を固く禁止しております」とし、「転売・譲渡、または転売チケットの購入が確認された場合、該当チケットは無効となりご入場をお断りする場合がございます」と喚起した。
最後に「皆さまに安心して公演をお楽しみいただくため、正規の方法でのチケット取得およびルール遵守にご理解とご協力をお願い申し上げます」と結んだ。
