ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月6日、ドライビングシミュレーター「グランツーリスモ７」の公式世界大会「グランツーリスモ ワールドシリーズ（GTWS）2026」において、アブダビで開催予定だったラウンド1の中止を発表した。

「GTWS」初の中東開催となる予定だった「GTWS 2026 ラウンド1 - アブダビ」の中止が発表。中止の理由について詳細は明かされていないが、現時点で中東情勢が緊迫化しており、発表文でも「イベントに関わるすべての皆さまの安全の確保を常に最優先に考えております」とコメントしている。

支払い済みの観戦チケットについては、プラットフォーム「Ticketmaster」を通じて全額払い戻しを予定。また「UAEタイムトライアル チャレンジ」に参加予定のユーザーには、今後の対応を直接連絡するとしている。なお、今回のイベント中止における詳細は改めて発表される。

