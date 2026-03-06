3月9日23時59分まで開催中のAmazon「新生活セール」で、CIOの半固体系セル採用モバイルバッテリー「SMARTCOBY SLIM II Wireless2.0 SS5K」がセール価格で販売されている。3月6日18時15分に編集部が確認したところ、通常6,980円のところ、14％ OFFの5,980円だった。

カラーはシルバーとブラックで、どちらも新生活セールの対象。

「SMARTCOBY SLIM II Wireless2.0 SS5K」(シルバー)

従来モデル「SMARTCOBY SLIM 5K」の薄さや軽さ、使いやすはそのままに、スマートフォン分野でも採用実績がある「Tier1電池メーカー製半固体系セル」を採用した「燃えにくい」モバイルバッテリーだという。

採用したセルは、加熱130度、短絡、圧迫、落下、釘刺しといった試験において、発火・爆発の事例が確認されておらず、高い熱安定性を実証しているとのこと。

なお、「半固体系セル」は、CIOの評価基準に基づく運用上の呼称で、電解液含有量10％以下であることを前提に、実測値と評価条件(環境・負荷・試験体数など)をクリアしたもの。

この半固体系セルの採用に加え、クリアランス(膨張余裕)・区画(セルの仕切り)・難燃・放熱など、内部構造に関しても、CIO独自の設計基準を満たしたコア設計レベル「NovaCore C2」を満たしているほか、高温時の出力抑制など、ファームウェアによる安全制御を強化した制御レベル「NovaSafety S2」を組み合わせることで、安全性と日常使いの快適さを両立した。

「SMARTCOBY SLIM II Wireless2.0 SS5K」(ブラック)

容量5,000mAhで、USB-Cによる有線出力のほか、最大15WのQi2ワイヤレス充電に対応。iPhone 16と組み合わせた場合、ワイヤレス充電で約0.8回、USB-C充電で約0.9回分の給電ができる。

USB-C端子は、最大20W入力に対応し、急速充電器と組み合わせると約130分で満充電できる。モバイルバッテリーを充電しながらスマートフォンなどへの充電も可能で、モバイルバッテリーが満充電になると、デバイス充電専用の直流回路に自動で切り替わり、バッテリーセルの劣化を防ぐ。

外形寸法は約102×70×8.7mm(縦×横×厚み)、重さは約121g。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください