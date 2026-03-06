6日、グランドオープンの日を迎えた、静岡市駿河区の大型商業施設、イオンセントラルスクエア静岡。



（伊藤薫平 キャスター）

「開店30分前ですが、長蛇の列ができています。その長さおよそ100メートル。ちょっと先が見えづらいくらいです」



午前9時の開店を前に、およそ1600人が列を作ったということです。



（並んでいた人①）

「7時30分くらいから並んでます。お昼ご飯は、ここでちゃんと食べてから、1日中で楽しみたいと思います」

（並んでいた人②）

「アピタの時代からよく来てたので、新しくなって楽しみに待っていました」

（並んでいた人③）

「内装も綺麗になって、手連れにもすごくいい施設になってます」





開店前のオープニングセレモニーには、静岡市の難波市長も出席。テープカットが行われ、いよいよ開店の時間を迎えます。（伊藤薫平キャスター）「午前9時、いまオープンです。新しい空気に包まれる中、次々に入店してきています」並んでいた客が一斉に店内に流れ込みました。2025年3月にアピタ静岡店が閉店して以来、地域住民にとって待ちわびた大型ショッピングセンターです。1階の食品スーパーでは、イチゴパックの山に人だかり。次々と手に取り、カゴに入れていきます。それもそのはず。イチゴ4パックが税込みで1080円。（店員①）「お客様、こちらもありますよ」章姫、キラピカ、ベニホッペの3品種、1000箱が用意されましたが、5時間で完売。（購入した客①）「人混みで取るの大変でしたけど、無事に買えてよかったです。本当に安く、これ1000円で手に入って大満足です」（購入した客②）「6日、早速そのまま洗って食べようかなって感じです。いや、すごい嬉しい。もうずっと待っていたので。これからたくさん来るかなって思います」（店員②）「入場制限実施中です」店内は客が入りきれず、入場するも1時間待ちに。イチゴの特売は6日だけですが、7日以降も目玉商品が準備されているということです。一方、2階でも何やら長蛇の列が続く、まだ続く、まだまだ続く。列の先にあったのは…。（伊藤薫平キャスター）「開店してから10分です。一気に長蛇の列ができた場所があります。これ何ですかね?あ、え、あれ?シール。シールですね」いま、子供たちを中心に大流行しているボンボンドロップシール。入手困難なほど大ヒット商品になっています。（店員③）「恐れ入ります。ボンボンドロップシールは、在庫なくなり限り終了でございます。お並びいただきましても、お買い求めいただけない場合がございますので、ご了承ください」（伊藤薫平キャスター）「これいま、みんな探している?」（購入した客③）「いま、探してます」（伊藤薫平キャスター）「ゲットできましたか?」（購入した客③）「できました。嬉しいです。手に入らないので」（購入した客④）「マイメロちゃんです」（購入した客⑤）「動物のシールです」（伊藤薫平キャスター）「これ見て、近くで見てどうですか?」（購入した客⑤）「可愛いです」（購入した客⑥）「シール帳に貼ろうかなと思って、いつも買えないので、嬉しいです」県内初出店の店舗も、にぎわいを見せていました。銀座総菜店は、炭火焼きにこだわった焼き鳥の店。ねぎま、塩屋、鳥レバー串が人気メニュー。オープンを記念して8日、日曜日まで、5本入り648円の限定パックを販売しています。6日は開店後、1時間で売り切れたということです。焼津市発祥のスイーツ店、クッキーピゲは11日のオープンとなりますが、6日はイベント広場で、グルテンフリーのクッキーなどを販売。新しい店舗では、イートインスペースも設けられます。TQは、もともとタカQとしてあった店舗をリニューアル。トレンドは、ストレッチ素材のセットアップ。店内には2026年度に向け、式典用のスーツなどが並んでいました。オープニングセールとして3月31日まで、全品10%オフを実施します。父親のシャツを買いに来た女性に話を聞きました。（客①）「私が汚しちゃったんですよ。ボールペンと一緒に洗濯しちゃった」（伊藤薫平キャスター）「渡す時のコメントとしては?」（客①）「ごめんなさい」（伊藤薫平キャスター）「正午になりました。フードコートはおいしそうな香りに包まれていますが、こちらも人でごった返しています」お昼時、380席あるフードコートはお客さんでいっぱい。焼肉チェーン牛角がプロデュースする牛角焼肉食堂の前には、長蛇の列ができていました。（客②）「焼肉しか行ったことなかったので、丼で食べたいなと思って」（客③）「楽しい雰囲気があっていい」（客②）「タレの味もしっかりしていて、柔らかくて美味しいです」こちらは日用雑貨のセールを行うコーナー。トイレットペーパーとティッシュがそれぞれ217円。9日月曜日まで1日1000個限定で、1人2個まで購入できます。（客④）「すごい使うので、ありがたいです」（記者）「知ってました?」（客④）「知らなかったね。すごいね、安いです。買ってきます。目いっぱい」（客⑤）「本当に助かる。いまペーパーも高くなっているから嬉しいです」（記者）「いくつ買われました?」（客⑤）「6です」新しい施設は、子育て世代に優しい設備も充実しています。2階にあるベビールームには、授乳室が4つ、おむつ替えベッドが4台あります。また、無料で0歳から小学2年生まで遊べるスペースもあります。キッズスペースは、あったらすごく嬉しくて、ある場所を探していろんな場所を市内で探してたりしてたので、無料のがあったのがすごい嬉しかったです。初日から大にぎわいとなったイオンセントラルスクエア静岡。今後も地域の人が集う活気あふれる場所となるのか、期待されています。