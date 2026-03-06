イオンセントラルスクエア静岡 グランドオープン 開店前に来店客1600人の列（静岡市駿河区）
6日、グランドオープンの日を迎えた、静岡市駿河区の大型商業施設、イオンセントラルスクエア静岡。
（伊藤薫平 キャスター）
「開店30分前ですが、長蛇の列ができています。その長さおよそ100メートル。ちょっと先が見えづらいくらいです」
午前9時の開店を前に、およそ1600人が列を作ったということです。
（並んでいた人①）
「7時30分くらいから並んでます。お昼ご飯は、ここでちゃんと食べてから、1日中で楽しみたいと思います」
（並んでいた人②）
「アピタの時代からよく来てたので、新しくなって楽しみに待っていました」
（並んでいた人③）
「内装も綺麗になって、手連れにもすごくいい施設になってます」
テープカットが行われ、いよいよ開店の時間を迎えます。
（伊藤薫平キャスター）
「午前9時、いまオープンです。新しい空気に包まれる中、次々に入店してきています」
並んでいた客が一斉に店内に流れ込みました。
2025年3月にアピタ静岡店が閉店して以来、地域住民にとって待ちわびた大型ショッピングセンターです。
1階の食品スーパーでは、イチゴパックの山に人だかり。
次々と手に取り、カゴに入れていきます。
それもそのはず。
イチゴ4パックが税込みで1080円。
（店員①）
「お客様、こちらもありますよ」
章姫、キラピカ、ベニホッペの3品種、1000箱が用意されましたが、5時間で完売。
（購入した客①）
「人混みで取るの大変でしたけど、無事に買えてよかったです。本当に安く、これ1000円で手に入って大満足です」
（購入した客②）
「6日、早速そのまま洗って食べようかなって感じです。いや、すごい嬉しい。もうずっと待っていたので。これからたくさん来るかなって思います」
（店員②）
「入場制限実施中です」
店内は客が入りきれず、入場するも1時間待ちに。
イチゴの特売は6日だけですが、7日以降も目玉商品が準備されているということです。
一方、2階でも何やら長蛇の列が続く、まだ続く、まだまだ続く。
列の先にあったのは…。
（伊藤薫平キャスター）
「開店してから10分です。一気に長蛇の列ができた場所があります。これ何ですかね?あ、え、あれ?シール。シールですね」
いま、子供たちを中心に大流行しているボンボンドロップシール。
入手困難なほど大ヒット商品になっています。
（店員③）
「恐れ入ります。ボンボンドロップシールは、在庫なくなり限り終了でございます。お並びいただきましても、お買い求めいただけない場合がございますので、
ご了承ください」
（伊藤薫平キャスター）
「これいま、みんな探している?」
（購入した客③）
「いま、探してます」
（伊藤薫平キャスター）
「ゲットできましたか?」
（購入した客③）
「できました。嬉しいです。手に入らないので」
（購入した客④）
「マイメロちゃんです」
（購入した客⑤）
「動物のシールです」
（伊藤薫平キャスター）
「これ見て、近くで見てどうですか?」
（購入した客⑤）
「可愛いです」
（購入した客⑥）
「シール帳に貼ろうかなと思って、いつも買えないので、嬉しいです」
県内初出店の店舗も、にぎわいを見せていました。
銀座総菜店は、炭火焼きにこだわった焼き鳥の店。
ねぎま、塩屋、鳥レバー串が人気メニュー。
オープンを記念して8日、日曜日まで、5本入り648円の限定パックを販売しています。
6日は開店後、1時間で売り切れたということです。
焼津市発祥のスイーツ店、クッキーピゲは11日のオープンとなりますが、
6日はイベント広場で、グルテンフリーのクッキーなどを販売。
新しい店舗では、イートインスペースも設けられます。
TQは、もともとタカQとしてあった店舗をリニューアル。
トレンドは、ストレッチ素材のセットアップ。
店内には2026年度に向け、式典用のスーツなどが並んでいました。
オープニングセールとして3月31日まで、全品10%オフを実施します。
父親のシャツを買いに来た女性に話を聞きました。
（客①）
「私が汚しちゃったんですよ。ボールペンと一緒に洗濯しちゃった」
（伊藤薫平キャスター）
「渡す時のコメントとしては?」
（客①）
「ごめんなさい」
（伊藤薫平キャスター）
「正午になりました。フードコートはおいしそうな香りに包まれていますが、こちらも人でごった返しています」
お昼時、380席あるフードコートはお客さんでいっぱい。
焼肉チェーン牛角がプロデュースする牛角焼肉食堂の前には、長蛇の列ができていました。
（客②）
「焼肉しか行ったことなかったので、丼で食べたいなと思って」
（客③）
「楽しい雰囲気があっていい」
（客②）
「タレの味もしっかりしていて、柔らかくて美味しいです」
こちらは日用雑貨のセールを行うコーナー。
トイレットペーパーとティッシュがそれぞれ217円。
9日月曜日まで1日1000個限定で、1人2個まで購入できます。
（客④）
「すごい使うので、ありがたいです」
（記者）
「知ってました?」
（客④）
「知らなかったね。すごいね、安いです。買ってきます。目いっぱい」
（客⑤）
「本当に助かる。いまペーパーも高くなっているから嬉しいです」
（記者）
「いくつ買われました?」
（客⑤）
「6です」
新しい施設は、子育て世代に優しい設備も充実しています。
2階にあるベビールームには、授乳室が4つ、おむつ替えベッドが4台あります。
また、無料で0歳から小学2年生まで遊べるスペースもあります。
キッズスペースは、あったらすごく嬉しくて、ある場所を探していろんな場所を市内で探してたりしてたので、無料のがあったのがすごい嬉しかったです。
初日から大にぎわいとなったイオンセントラルスクエア静岡。
今後も地域の人が集う活気あふれる場所となるのか、期待されています。