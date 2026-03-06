【サンフアン（プエルトリコ）＝岡花拓也】プエルトリコのヤディエル・モリーナ監督が、選手時代を含め６大会連続のＷＢＣに臨む。

Ａ組の開幕を控えた５日、会場のヒラム・ビソーン・スタジアムで記者会見に臨み、「初出場の選手も多いが、１次ラウンドを勝ち抜いて次へ進めると確信している」と語った。

モリーナ監督はプエルトリコ出身の４３歳。現役時代は米大リーグのカージナルス一筋で、強肩の捕手として活躍した。ワールドシリーズを２度制覇し、オールスター選出１０度、ゴールドグラブ賞９度と輝かしい実績を持つ。ＷＢＣは「皆勤賞」で、２００６年の第１回大会から出場を重ね、１３年は準決勝で日本を破り、準優勝を果たした。１７年も再び準優勝に貢献すると、引退後の２３年は監督としてチームを率いた。

３大会ぶりの地元開催を前に、チームに衝撃が走った。主将を務める予定だったリンドー（米メッツ）ら主力選手の保険が適用されず、相次いで出場辞退。指揮官は「大物の欠場は確かに大きな痛手だ。共に汗を流してきた兄弟のような選手たちがここにいないのはつらい」と残念がる一方、「才能豊かで恐れを知らない若者たちがそろった」と前を向く。

慈善活動に熱心で、顕著な社会貢献活動をした選手を表彰する「ロベルト・クレメンテ賞」に選ばれるなど、人格者としても知られるプエルトリコの英雄は、監督としての歩みについて「大きく成長した。試合の指揮を執るごとに成熟し、学び続けている」と話す。

３年前は準々決勝でメキシコに４―５で惜敗しており、リベンジの舞台でもある。選手時代にも届かなかった悲願のタイトルへ、挑戦が始まる。