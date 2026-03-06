女優の羽楽（うらら）が6日、都内で映画「スペシャルズ」（監督内田英治）の初日舞台あいさつに出席した。ダンスの世界大会への出場経験を持つ13歳で、演技は初挑戦となった。主演のSnow Man佐久間大介（33）をはじめとする共演者たちがその演技力を絶賛した。

暗殺の遂行のためチームを組んでダンス大会に出場する5人の殺し屋の絆を描く。羽楽は殺し屋にダンスを教える少女を演じた。

観客の前に立つのはこの日が初めて。緊張した面持ちで「今日は来れると思っていなかったので、連絡が来たときから楽しみにしていました」とあいさつした。

撮影現場では共演者に恵まれたという。「めっちゃ優しかったです。ダンス一本でやってきたので、演技に挑戦するのが結構勇気がいった。初日は不安が大きくなって倒れそうだった」と回顧。「でも佐久間さんや（中本）悠太さんが声かけてくれたり、内田監督もニコニコしてくれた。そのおかげで安心して演じることができた」と感謝した。

多くのシーンをともにした佐久間は「初めての演技なのかなとみんなで言っていたくらい説得力が凄かった」と絶賛。内田監督も「凄い上手だった。気持ちもちゃんと入れられるしまたやりたいね」と再タッグを熱望した。