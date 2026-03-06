TVアニメ『文豪ストレイドッグス』の放送10周年を記念したイベント『文豪ストレイドッグス -迷ヰ犬達ノ音奏-』のプレオーダー3次先行の受付が開始された。

参考：撮影スポットで異能力を堪能！ 「文豪ストレイドッグス展 迷ヰ犬達のサーカス」レポート

『文豪ストレイドッグス』は、中島敦、太宰治、芥川龍之介など実在する文豪の名を冠したキャラクターたちが活躍する異能バトルアクション。原作漫画は『ヤングエース』（KADOKAWA）にて2012年より連載が開始され、関連書籍のシリーズ累計発行部数は1700万部を突破している。TVアニメは2016年4月7日に第1シーズンの放送を開始し、これまでに全5シーズン・計61話が放送。2026年4月に放送開始から10周年を迎えることを記念し、2025年以降、さまざまな展開が予定されている。

その一環として展開されるのは、劇伴を手がける岩粼琢率いる実力派ミュージシャンが集結する、シリーズ初の本格劇伴ライブ「『文豪ストレイドッグス』 -迷ヰ犬達ノ音奏-」だ。本イベントは、アニメ映像の投影とともに生演奏を楽しめるライブとなっており、5月4日に大阪、5月23日に東京で開催される。

また、すでに発表されている演奏予定楽曲で構成されたプレイリストも公開中。さらに、公式Xでは本公演の楽しみ方を中島敦、太宰治、芥川龍之介、中原中也が会話形式で紹介するコンテンツも投稿されている。今後はグッズ情報などの追加発表も予定されている。

なお、KADOKAWA animeチャンネル（YouTube）では、本公演のティザー映像も公開されている。（文＝リアルサウンド編集部）