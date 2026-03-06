キヤノンの写真・映像作家発掘オーディション「GRAPHGATE」第4回応募受付が開始
キヤノンマーケティングジャパンは、写真・映像作家発掘オーディション「GRAPHGATE（グラフゲート）」の第4回について、4月1日（水）より応募受付を開始する。応募費用は無料。プロ・アマチュアを問わず参加できる。
GRAPHGATEは、キヤノンマーケティングジャパンが2023年から実施しているオーディションで、写真・映像表現の可能性に挑戦する新人作家の発掘・育成・支援を目的としている。これまで3回の開催でグランプリ3名、優秀賞12名、佳作26名の計41名を選出してきた。
応募にあたっては「ピープル」「ネイチャー」「クリエイティブ」の3ジャンルから1つを選び、写真か映像かを選択してエントリーする形式。1次～3次選考を経て優秀賞5名と佳作が選出され、11月28日（土）のグランプリ選考会にて優秀賞者の中から1名がグランプリに選ばれる。入賞者には賞金のほか、キヤノンギャラリーでの作品発表の機会や撮影機材のサポートなどが贈られる。
3次選考は9月19日（土）の予定で、2次選考を通過した候補者によるプレゼンテーション審査が行われる。3次選考通過者の作品は東京・品川のキヤノンオープンギャラリー1・2で展示が予定されている。
応募資格年齢、経験（プロ・アマチュア）問わず可能 キヤノンマーケティングジャパン本社で実施する3次選考およびグランプリ選考会に参加可能であること グループ、団体、法人などの応募は不可 キヤノン写真新世紀グランプリ受賞者、キヤノンSHINES入選者、GRAPHGATEグランプリ受賞者、キヤノンEOS学園講師、及びキヤノンギャラリー Sでの展示経験者は応募不可
応募費用
無料