キヤノンマーケティングジャパンは、写真・映像作家発掘オーディション「GRAPHGATE（グラフゲート）」の第4回について、4月1日（水）より応募受付を開始する。応募費用は無料。プロ・アマチュアを問わず参加できる。

GRAPHGATEは、キヤノンマーケティングジャパンが2023年から実施しているオーディションで、写真・映像表現の可能性に挑戦する新人作家の発掘・育成・支援を目的としている。これまで3回の開催でグランプリ3名、優秀賞12名、佳作26名の計41名を選出してきた。

応募にあたっては「ピープル」「ネイチャー」「クリエイティブ」の3ジャンルから1つを選び、写真か映像かを選択してエントリーする形式。1次～3次選考を経て優秀賞5名と佳作が選出され、11月28日（土）のグランプリ選考会にて優秀賞者の中から1名がグランプリに選ばれる。入賞者には賞金のほか、キヤノンギャラリーでの作品発表の機会や撮影機材のサポートなどが贈られる。

3次選考は9月19日（土）の予定で、2次選考を通過した候補者によるプレゼンテーション審査が行われる。3次選考通過者の作品は東京・品川のキヤノンオープンギャラリー1・2で展示が予定されている。



応募資格

応募費用

年齢、経験（プロ・アマチュア）問わず可能 キヤノンマーケティングジャパン本社で実施する3次選考およびグランプリ選考会に参加可能であること グループ、団体、法人などの応募は不可 キヤノン写真新世紀グランプリ受賞者、キヤノンSHINES入選者、GRAPHGATEグランプリ受賞者、キヤノンEOS学園講師、及びキヤノンギャラリー Sでの展示経験者は応募不可

無料



賞

グランプリ（1名）

優秀賞（4名）

佳作（協議により人数を決定）

選考委員

賞金100万円 キヤノンギャラリーS（品川）での展示権利（約1カ月間) カメラ・レンズなどの撮影機材のサポート（3年間） インクジェットプリンター贈呈 キヤノンマーケティングジャパンによるテクニカルサポート（撮影活動全般に関する相談サポート）賞金30万円 キヤノンギャラリー（銀座・大阪）での展示権利（各5日間ずつ巡回） カメラ・レンズなどの撮影機材のサポート（3年間） インクジェットプリンター贈呈 キヤノンマーケティングジャパンによるテクニカルサポート（撮影活動全般に関する相談サポート）賞金5万円 インクジェットプリンター贈呈 キヤノンマーケティングジャパンによるテクニカルサポート（撮影活動全般に関する相談サポート）天野太郎氏（東京オペラシティ アートギャラリー／チーフ・キュレーター） 小野泰洋氏（自然番組プロデューサー／元NHKエンタープライズ） 片岡英子氏（『Newsweek日本版』フォトエディター） 齋藤精一氏（パノラマティクス主宰／株式会社アブストラクトエンジン 代表取締役） ティファニー・ゴドイ氏（エディター／カルチュラル・ストラテジスト） キヤノンマーケティングジャパン株式会社