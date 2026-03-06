中島健人、渡辺直美NHK特番のナレーションを担当！「直美姉の人生そのものを感じることができました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

中島健人が3月7日にNHK総合で放送される『I’m Naomi Watanabe-自分を信じた20年-』のナレーションを担当する。

■8ヵ月にわたり渡辺直美に密着

芸人として唯一無二の道を歩み続け、名実ともに日本を代表する芸人となった渡辺直美。渡辺は、芸歴20年目となる今年、ピン芸人史上初となる東京ドーム公演を実施。ギネス世界記録に認定されるなど大成功に収めた。東京ドームで4万5,000人を爆笑の渦に巻き込んだ彼女はなぜ、こんなにも愛される存在となったのか？ そこには彼女のある信念があった。

番組では、8ヵ月にわたり彼女に密着。日本をはじめ、海外で活躍する姿はもちろん、東京ドームで表現した演出のこだわりや、そこに込めた思いなどこの番組だけの独占映像でお届け。渡辺直美の20年、そして今が詰まった45分となる。

そして、この番組の番ナレーションを中島健人が担当。レギュラー番組での共演をきっかけに、渡辺直美を尊敬していると語る中島。

そんな中島だからこそ彼女の思いに共感し、一つひとつの言葉に想いを込めて、丁寧にナレーションを行った。中島のナレーションにも注目だ。

『I’m Naomi Watanabe-自分を信じた20年-』は、3月7日23時から放送。

■番組情報

NHK総合『I’m Naomi Watanabe-自分を信じた20年-』

03/07（土）23:00～23:45

※NHK ONEで同時配信、および1週間見逃し配信

■関連リンク

『I’m Naomi Watanabe-自分を信じた20年-』の詳細はこちら

https://www.nhk.jp/g/ts/WX1N9WR8GY/blog/bl/p7x4Gzaqg7/bp/pgdR774voP/

中島健人 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/156

https://www.nakajimakento.com/