　6日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比690円安の5万5040円と急落。日経平均株価の現物終値5万5620.84円に対しては580.84円安。出来高は4529枚となっている。

　TOPIX先物期近は3680ポイントと前日比37.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は36.93ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 55040　　　　　-690　　　　4529
日経225mini 　　　　　　 55040　　　　　-690　　　 70481
TOPIX先物 　　　　　　　　3680　　　　 -37.5　　　　4346
JPX日経400先物　　　　　 33300　　　　　-695　　　　 334
グロース指数先物　　　　　 757　　　　　　-6　　　　 492
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース