日経225先物：6日19時＝690円安、5万5040円
6日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比690円安の5万5040円と急落。日経平均株価の現物終値5万5620.84円に対しては580.84円安。出来高は4529枚となっている。
TOPIX先物期近は3680ポイントと前日比37.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は36.93ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 55040 -690 4529
日経225mini 55040 -690 70481
TOPIX先物 3680 -37.5 4346
JPX日経400先物 33300 -695 334
グロース指数先物 757 -6 492
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
